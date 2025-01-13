الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سويسرا تستضيف محادثات إيرانية أوروبية حول الملف النووي قبل تنصيب ترامب

النووي الايراني،فيتو
النووي الايراني،فيتو

تستضيف سويسرا الإثنين محادثات حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران من جهة، وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى، قبل أسبوع من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

سويسرا تستضيف محادثات إيرانية أوروبية حول الملف النووي قبل تنصيب ترامب

وتجرى هذه المحادثات بعد أقل من شهرين على مفاوضات أحيطت بالتكتم بين إيران وممثلين عن الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، في وقت يبدي الغرب مخاوف حيال تقدم برنامج طهران النووي.

وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس أن هذه ليست مفاوضات، فيما ذكرت إيران أنها مجرد مشاورات.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: إن اجتماع الاثنين هو "مؤشر إلى أن دول الترويكا الأوروبية تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني الذي يطرح مستوى تقدمه مشكلة بالغة".

وأعلنت طهران مطلع ديسمبر البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو، "ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل انتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 %"، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 6 ديسمبر، أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن قلقها الكبير وحضت الجمهورية الإسلامية على وقف تصعيدها النووي على الفور.

وناقشت الدول الثلاث احتمال تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران "لمنعها من امتلاك السلاح النووي".

وينتهي في أكتوبر 2025 تفعيل القرار 2231 الذي يعنى بتطبيق اتفاق 2015، بعد عشر سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرنامج النووي الإيراني البرنامج النووي المملكة المتحدة الملف النووي النووي الإيراني برنامج النووي الإيراني ترامب تنصيب ترامب دونالد ترامب سويسرا

مواد متعلقة

سويسرا تعرض استضافة قمة تجمع بوتين وترامب لحل الأزمة الأوكرانية

بعد مقتلها في سويسرا، شقيق مريم مجدي يكشف تطورات جديدة في القضية

إسبانيا تفوز على سويسرا 3ـ2 بدوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا تتقدم على سويسرا بهدف في الشوط الأول
ads

الأكثر قراءة

مجلس النواب يقر ضوابط أمر الضبط والإحضار للمتهم

وزير العدل يتراجع عن مقترحه بشأن التحقيق مع المتهم في غيبة محاميه

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

كيف يتم استجواب المتهمين وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد نجاة الفريق من الموت

كرة اليد، موعد مباراة مصر والأرجنتين في بطولة العالم والقناة الناقلة

بسبب استجواب المتهم في غيبة محاميه.. خلاف «حكومي - حكومي» أمام جلسة النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. وزير العدل يقدم مقترحًا.. والمجلس يوافق على المادة بدون تعديل

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

منوعات

المزيد

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

الصين تطلق مجموعة من أقمار CentiSpace-1 للفضاء

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

7 نصائح للقيادة أثناء الشبورة الكثيفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم خلع الزينة التي يرتديها الميت والتسبب في جرحه عن طريق الخطأ؟ دار الإفتاء تجيب

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية