تحذير من طقس الغد.. شبورة كثيفة على الطرق السريعة.. فرص لسقوط الأمطار بالسواحل الشرقية.. وارتفاع الأمواج لـ 3.5 بخليج السويس.. العقبة والبحر الأحمر والقاهرة تسجل 12 درجة للصغرى

حالة من التقلبات الجوية تضرب البلاد غدًا، حيث تشهد بعض المناطق سقوطًا للأمطار، مع تحذير من حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، شديد للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

تحذير من الشبورة والأمطار غدا السبت

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.



ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وخليج السويس حيث يصل ارتفاع الرياح من 50: 60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

وأكدت منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن شهر فبراير هو ذروة فصل الشتاء.



وأضافت غانم فى تصريحات خاصة لفيتو، أن انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة أمر وارد لأننا ما زالنا في فصل الشتاء، لافتة إلى أن موجات عدم الاستقرار فى يناير الماضى كانت سريعة وهادئة ولكن من الممكن أن تحدث حالة تقلبات جوية عاصفة خلال الشهرين المقبلين، على غرار ما حدث فى مارس 2020 والتى عرفت بعاصفة التنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.