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محافظات

طقس معتدل وتحذيرات، الأحوال الجوية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الإثنين

كفر الشيخ
كفر الشيخ

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في محافظة كفر الشيخ اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، مع درجات حرارة عظمى تصل إلى 20 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى 11 درجة مئوية.

 

تحذير السائقين من الشبورة المائية على الطرقات

 وتشير التوقعات إلى وجود شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وهو ما يستدعي تحذير السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

 

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توقعات بطقس شديد البرودة ليلا

وفي المساء، يُتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة، لذا يُنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة للحماية من درجات الحرارة المنخفضة.

من جانبها، وجهت محافظة كفر الشيخ المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، سواء أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية، أو بالنسبة للملابس لمواكبة التقلبات الحادة في درجات الحرارة بين النهار والليل.

 

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طقس تحذيرات برودة مواطنين كفر الشيخ
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