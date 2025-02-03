طقس معتدل وتحذيرات، الأحوال الجوية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الإثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في محافظة كفر الشيخ اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، مع درجات حرارة عظمى تصل إلى 20 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى 11 درجة مئوية.

تحذير السائقين من الشبورة المائية على الطرقات

وتشير التوقعات إلى وجود شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وهو ما يستدعي تحذير السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

توقعات بطقس شديد البرودة ليلا

وفي المساء، يُتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة، لذا يُنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة للحماية من درجات الحرارة المنخفضة.

من جانبها، وجهت محافظة كفر الشيخ المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، سواء أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية، أو بالنسبة للملابس لمواكبة التقلبات الحادة في درجات الحرارة بين النهار والليل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.