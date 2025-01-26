سامح الحفني: نستهدف تحقيق نقلة نوعية شاملة لأنشطة الطيران المدني

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني حرص الوزارة بمواصلة تحقيق نقلة نوعية شاملة في مختلف أنشطة الطيران المدني.

تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين بالمطارات المصرية

وأوضح وزير الطيران المدني أن الوزارة تسعي لتبني استراتيجية شاملة نحو التطوير والتحديث حيث ترتكز محاورها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء والاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، بالإضافة إلى تحديث وتطوير أسطول طائرات الناقل الوطني مصر للطيران، والاهتمام بالتحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة والمُطبقة عالميًا..

الاهتمام بالتحول الرقمي في قطاع الطيران المدني



وأكد علي ضرورة وضع خارطة طريق واضحة تعزز من تحقيق طفرة رقمية شاملة داخل قطاع الطيران المدني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، فضلًا عن تعزيز كفاءة الأداء، وجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن في مختلف الأنشطة بما يزيد من القدرة التنافسية للطيران ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ولوجيستي للطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.



وأشار إلي أن الوزارة تعمل علي تعزيز الرقمنة الحديثة في كافة المجالات من خلال الاعتماد على تقنياتٍ رقميةً مبتكرةً لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة مما يساهم في زيادة الإنتاجية ويعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة وجميع شركاتها التابعة سواء داخليًا أو خارجيًا.

وتابع أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة مواصلة العمل ورقمنة الخدمات وتحسين مستوى البنية التحتية بجميع المطارات المصرية، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتزويد كافة شركات الطيران التابعة بأحدث الأنظمة التكنولوجيه لتسهيل إجراءات سفر ووصول المسافرين عبر المطارات المصرية وعلى متن الطائرات فضلًا عن تبسيط الإجراءات ومرونتها وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.،، وتذليل كافة الخدمات المقدمة لهم؛ هذا إلى جانب تعزيز إدارة حركة الملاحة الجوية بإستخدام أحدث أنظمة التحكم والتقنيات الذكية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والتشغيل.



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