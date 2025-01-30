الطيران المدني تكشف خطة تطوير طائرات التدريب والاعتماد الخارجي

أعلنت وزارة الطيران المدني عن خطة تحديث وتطوير الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، حيث سيتم استهداف دخول طائرات جديدة لأسطول طائرات الشركة المدني عن خطة تحديث وتطوير الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، حيث سيتم استهداف دخول طائرات جديدة لأسطول طائرات الشركة بإجمالي 5 طائرات سيسنا ۱۷۲ بنزين وطائرة بارون متعدد، ومقلد طيران متعدد المهام.

خطة تطوير الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحويل 5 طائرات سيسنا ۱۷۲ جاز إلى سيسنا ۱۷۲ جاز، كما سيتم استكمال رفع كفاءة 20 طائرة بالورشة 7 بالقوات الجوية (عمرة هيكل كامل/عربة سفلي كابينة).

كما أوضحت الوزارة أنه يجري تأهيل مهندسي إدارة الصيانة وذلك بالتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على رخصة (FAA (AP) للإستفادة من اعتماد مركز الصيانة لعمل صيانة لصالح الغير وحتى تتمكن الإدارة العامة للصيانة والأعمال الفنية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران من إجراء أعمال الصيانة لجميع الطائرات حاملة حروف تسجيل (N).

اعتماد الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بالدول العربية

وأشارت الوزارة إلي أنه تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين الكلية العسكرية التكنولوجية والشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشركة سافز لخدمات الطيران وتطوير التعليم خاص ببرنامج صيانة وهندسة الطائرات، ويجري العمل على حصول الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران على عضوية المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية المصري، فضلا عن السير في إجراءات إعتماد كافة كليات ومعاهد الشركة القابضة للأكاديمية من الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بدولة الكويت حتى يتسنى إرسال طلبة وافدين لجميع التخصصات للدراسة بكليات ومعاهد الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وتابعت الوزارة إلي أن يجري العمل علي اعتماد جميع خريجي الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بدولة الكويت، وذلك لفتح فرص عمل جديدة للخريجين، فضلا عن العمل على تطوير كافة المعامل المتواجدة بكلية الدراسات المتخصصة حيث لم يسبق لها التطوير من قبل وبذلك حتى تتماشى مع الرؤية المستقبلية للتطوير حيث أن الجزء العملي من العملية التدريبية يمثل ٦٠٪ منها.

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