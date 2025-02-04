فيسبوك يحتفل بعيده الـ 21، عندما تحولت الفكرة إلى إمبراطورية افتراضية

يحتفل اليوم موقع فيسبوك، أبرز منصات التواصل الاجتماعي في العالم، بمرور 21 عامًا على تأسيسه.

ومنذ انطلاقه في فبراير 2004، أصبح فيسبوك جزءًا لا يتجزأ من حياة ملايين المستخدمين حول العالم.

وفي هذه المناسبة، يتساءل الكثير من الناس عن كيفية تأسيس فيسبوك وأبرز المحطات التي مر بها خلال هذه السنوات الطويلة.

تأسيس منصة فيسبوك

- في 4 فبراير 2004، قام الطالب بجامعة هارفارد مارك زوكربيرج بالتعاون مع زملائه داستين موسكوفيتز وكريس هيوز،بتأسيس موقع على الانترنت تحت اسم الفيسبوك وتم اختيار الاسم الموقع للإشارة الى الأدلة المصورة التي تقدمها الكليات والمدارس التمهيدية في الولايات المتحدة، والتي تحتوي على صور وأوصاف لأعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد، كوسيلة للتعرف عليهم.

-في بداية التأسيس كان الموقع متاحًا فقط لطلاب جامعة هارفارد، وبعد شهر واحد سجل أكثر من نصف طلاب الجامعة في المنصة.

- تدريجيا توسع فيسبوك تدريجيًا لتشمل جامعات بوسطن، وجامعات "آيفي ليج"، وجامعة ستانفورد. ثم فتحت المنصة أبوابها لأي طالب جامعي، ثم طلاب المدارس الثانوية، وصولًا إلى أي شخص يبلغ من العمر 13 عامًا فأكثر وحاليًا، يضم الموقع أكثر من مليار مستخدم حول العالم.

- في شهر يونيو من عام 2004، تم نقل مقر فيسبوك إلى مدينة بالو آلتو في ولاية كاليفورنيا وقد قامت الشركة بإسقاط كلمة the من اسمها بعد شراء اسم النطاق فيسبوك عام 2005 نظير مبلغ 200000 دولار أمريكي.

-كما قام فيسبوك بإصدار نسخة للمدارس الثانوية في سبتمبر من عام 2005، وهو ما أشار إليه زوكربيرج بالخطوة المنطقية التالية.

- في 26 سبتمبر من عام 2006، فتح الموقع أبوابه أمام جميع الأفراد البالغين من العمر ثلاثة عشر عامًا فأكثر والذين لديهم عنوان بريد إليكتروني صحيح.

-في أكتوبر من عام 2008، أعلن القائمون على إدارة فيسبوك عن اتخاذ مدينة دبلين عاصمة أيرلندا مقرًا دوليًا له.

- في ديسمبر 2013، أضاف فيسبوك أيقونة تعبر عن عدم الإعجاب مستمدة من الأيقونة الشهيرة "أعجبني"، أيقونة عدم الإعجاب جاءت ضمن مجموعة جديدة من الأيقونات أصدرتها فيسبوك للاستخدام عبر تطبيق المحادثة الفورية المتوفر لعدة منصات أو عبر الرسائل الخاصة من الموقع ذاته.

-في مارس 2012، أعلن فيسبوك عن مركز التطبيقات، وهو متجر لبيع التطبيقات التي تعمل عبر الموقع الإلكتروني وكان من المقرر أن يكون المتجر متاحًا على أجهزة آيفون، وأجهزة أندرويد، ولمستخدمي الويب عبر الهاتف المحمول.

-جاء الطرح العام الأولي لفيسبوك في 17 مايو 2012 بسعر سهم قدره 38 دولارًا أمريكيًا (48.00 دولارًا أمريكيًا وفي عام 2022) بلغت قيمة الشركة 104 مليار دولار (133 مليار دولار في عام 2022)، وهو أكبر تقييم حتى ذلك التاريخ.

- جمع الاكتتاب العام 16 مليار دولار (20.4 مليار دولار بدولارات 2022)، وهو ثالث أكبر اكتتاب في تاريخ الولايات المتحدة، بعد شركة فيزا عام 2008 وشركة AT&T Wireless في عام 2000.

-أعلن زوكربيرج في بداية أكتوبر 2012 أن فيسبوك لديه مليار مستخدم نشط شهريًا، منهم 600 مليون مستخدم للهاتف المحمول، أجروا 219 مليار عملية تحميل للصور، و140 مليار اتصال مع صديق.

-في 15 يناير 2013، أعلن فيسبوك عن إطلاق Facebook Graph Search، الذي يوفر للمستخدمين "إجابة دقيقة" من خلال الاستفادة من البيانات الموجودة على موقعه بدلًا من توفير رابط للإجابة. أكد فيسبوك على أن الميزة "ستراعي للخصوصية"، حيث تعرض النتائج فقط من المحتوى الذي تمت مشاركته بالفعل مع المستخدم.

-في 3 أبريل 2013، كشف فيسبوك النقاب عن Facebook Home، وهي واجهة مستخدم لأجهزة أندرويد توفر تكاملًا أكبر مع الموقع كما أعلنت شركة إتش تي سي عن هاتف HTC First، وهو هاتف محمل مسبقًا بواجهة Facebook Home.

-في 15 أبريل 2013، أعلن فيسبوك عن تحالف عبر 19 ولاية مع الرابطة الوطنية للمدعين العامين، لتزويد المراهقين والآباء بمعلومات حول الأدوات اللازمة لإدارة الملفات الشخصية على الشبكات الاجتماعية.

-في 19 أبريل، عدل موقع فيسبوك شعاره بإزالة الخط الأزرق الباهت الموجود أسفل أيقونة "F" وجعل الحرف يقترب أكثر من حافة الصندوق.

-في عام 2015، أعيد مراجعة خوارزمية فيسبوك في محاولة لتصفية المحتوى الكاذب أو المضلل، مثل القصص الإخبارية المزيفة والخدع.

- شهد فيسبوك أسوأ انقطاع له منذ عام 2008 حيث كان الانقطاع عالمي النطاق، وأدى إلى تدمير جميع خصائص فيسبوك، بما في ذلك إنستجرام وواتساب، من حوالي الساعة 15:39 بالتوقيت العالمي إلى الساعة 22:05 بالتوقيت العالمي، وأثر على ما يقرب من ثلاثة مليارات مستخدم.

الاستحواذ على واتساب وإنستجرام

-في 12 أبريل 2012، استحوذت شركة فيسبوك على تطبيق إنستجرام بصفقة بلغت مليار دولار وقدمت شركة فيسبوك الكثير من التعديلات والتطويرات المميزة إلى انستجرام ليقدم الكثير من الاستمتاع والجمال.

-في 19 فبراير 2014 أشترت شركة فيسبوك تطبيق واتساب بمبلغ 19 مليار دولار أمريكي، وبعدها قدمت فيسبوك الكثير من التعديلات والتطويرات على التطبيق لتوفير المزيد من الراحة والأمان والخصوصية إلى تطبيق واتس آب بعد التحديثات الأخيرة المميزة.

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