فرجاني ساسي يقود الغرافة القطري للفوز على باختاكور الأوزباكي بدوري أبطال آسيا

نجح الغرافة القطري في تحقيق فوزه الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025، بعد تغلبه على باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، في الجولة السابعة، والتي أقيمت على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

الغرافة يفوز على باختاكور

سجل هدف الغرافة والمباراة الوحيد، التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 39.

وبهذا الانتصار وصل الغرافة للنقطة السابعة، فيما بقي باختاكور برصيد 4 نقاط.

وكان الغرافة قريبًا من أخذ الأسبقية مبكرًا لولا سوء الحظ الذي عانده في الدقائق الأولى، بعد أن أضاع خوسيلو وياسين ابراهيمي هدفين متتاليين في الدقيقتين 7 و18.

ولعب الفريق الأوزبكي بتوازن بين الدفاع والهجوم ولم يحدث أي خطورة هجومية على مرمى ريكو حارس الغرافة.

وشهدت الدقيقة 39 تسجيل الغرافة لهدف السبق عن طريق التونسي فرجاني ساسي، لينتهي الشوط الأول بتفوق الغرافة بهدف دون رد.

واصل لغرافة هجومه وضغطه على دفاع باختاكور مع بداية الشوط الثاني، حتى أضاف الإسباني خوسيلو هدف، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ومرت الدقائق الأخيرة وسط محاولات من الفريقين، ونجح الغرافة في الحفاظ على تقدمه، لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز الغرافة بهدف دون رد.

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