سالم الدوسري يقود هجوم الهلال السعودي أمام برسبوليس بدوري أبطال آسيا

يستعد نادي الهلال السعودي لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره برسبوليس الإيراني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بملعب المملكة أرينا

تشكيل الهلال لمباراة أمام وبرسبوليس الإيراني



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: الحربي - كوليبالي - تمبكتي- كانسيلو.

خط الوسط: سافيتش - نيفيز - مالكوم.

خط الهجوم: سيزار - ليوناردو - سالم الدوسري.

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء، والموافق 4 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني مباشر في أبطال آسيا

ويمكنكم مشاهدة المباراة عن طريق شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports AFC 1 HD.

بالإضافة إلى أنه بالإمكان مشاهدة مباراة الهلال السعودي مباشر عبر شاشة قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية، وقناة Alkass Nine HD القطرية، وأخيرًا قناة SSC EXTRA 1 HD السعودية.

معلق مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني

1- خليل البلوشي عبر قناة Alkass Nine HD القطرية.

2- حماد العنزي عبر قناة SSC1 HD HD السعودية

3- عامر الخوذيري عبر شاشة قناة beIN Sports AFC 1 HD.

تفوق الأزرق السعودي على العين الإماراتي

جدير بالذكر أن الهلال تغلب على مضيفه الريان القطري بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الأولى، من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ثم اكتسح الزعيم نظيره الشرطة العراقي بخماسية نظيفة بالجولة الثانية، بينما تفوق الأزرق السعودي على العين الإماراتي بخماسية مقابل 4 أهداف بالجولة الثالثة، وفي الجولة الرابعة انتصر رفقاء سالم الدوسري على استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة.

ثم فرض نادي الهلال السعودي التعادل على منافسه السد القطري بهدف لكل فريق، وفي الختام فاز الزعيم على الغرافة بثلاثية نظيفة.

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