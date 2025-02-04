الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

غدا، نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

تنظر غدا الأربعاء محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة محاكمة المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

النيابة: المتهم تعمد قتل المجني عليه

 


وتلت النيابة العامة أمر الإحالة وقالت: إن المتهم ن. ص.، في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه م. ع. عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضافت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهما فتدبر لأمره وأعد سلاحًا أبيض، وما أن ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت ببطنه فأعجزته وهوى أرضا.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم انهال علي المجني عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصدا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال المتهم إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.


المتهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة: فرش الكراسي السبب 


وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض (سكين) 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه.

وأضاف المتهم أن المجني عليه كان يسعى لطرده من المحل والعقار بدعوى أنه يمتلك حصة بالعقار فرفض ما يقوم به المجني عليه ؛ ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما، ومن ثم حدوث المشاجرة

 

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محكمة جنايات شمال القاهرة بقتل قهوجي الكوربة النيابة العامة

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