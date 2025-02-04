الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.13%

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

 اعتمدت، منذ قليل، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 -2025 م بنسبة نجاح 70.13%.

نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة هذا العام  120 ألفا و263 طالبا وطالبة، حضر منهم 119 ألفا و791 نجح منهم  84004 بنسبة  70.13%.

نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية

كما اعتمدت  محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4622 طالبا وطالبة حضر منهم  4526 طالبا وطالبة ونجح 4459 بنسبة نجاح 98.5 %، وكذلك الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ عدد المتقدمين 37 طالبا وطالبة حضر منهم 37 ونجح  37 طالبا بنسبة  100%، كما بلغ عدد المتقدمين للإعدادية من المكفوفين 11 طالبا وطالبة حضر  منهم 10 طلاب ونجح 10 طلاب بنسبة 100 %.

إعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية

طالبت محافظ البحيرة، بإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بدءا من الساعة الرابعة من عصر اليوم، كما سيتم رفعها إلكترونيا على الرابط الخاص بوزارة مديرية التربية والتعليم حيث سيتم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب.

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