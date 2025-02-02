التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار (فيديو)

قررت المحكمة التأديبية بالبحيرة تأجيل محاكمة الدكتورة وسام شعيب، الطبيبة المعروفة إعلاميًا بـ"طبيبة كفر الدوار"، إلى جلسة 16 فبراير، وذلك لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع للاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية المقدمة للمحكمة والرد عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم الأحد، في إطار القضية المرفوعة ضد الطبيبة على خلفية بثها فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة وآداب مهنة الطب.

وأكد المحامي أسامة العريان، عضو هيئة الدفاع عن الدكتورة وسام شعيب، أن الدفاع قدم حافظة مستندات أمام المحكمة تؤكد أن العيادة المثارة في القضية تتكون من غرفة واحدة وليس غرفتين، وذلك بناءً على قرار محضر إثبات الحالة الصادر من مدير إدارة العلاج الحر.

وطالب المحكمة بالطعن في صحة المحضر المذكور، وطلب تعيين خبير من مصلحة التزييف والتزوير لبحث مدى صحة المحضر والوقوف على تفاصيله.

وأشار العريان إلى أن طلب الطعن في محضر إثبات الحالة ليس بهدف تعطيل سير الدعوى، بل لتأكيد عدم دقة المحضر، موضحًا أن المسؤول عن توقيع المحضر لم يحضر الجلسة، مما أثار شكوكًا حول صحة الإجراءات.

واستمعت المحكمة إلى دفاع الطبيبة وتعقيبات النيابة الإدارية، وقررت تأجيل الجلسة لتمكين هيئة الدفاع من الرد على مذكرة النيابة الإدارية في الجلسة المقبلة، وأكد المحامي أن الدفاع سيتمسك بجميع دفوعاته القانونية، معربًا عن ثقته في عدالة القضاء.

وكانت النيابة الإدارية قد أحالت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار، إلى المحاكمة التأديبية بعد أن أخلت محكمة مركز كفر الدوار سبيلها بكفالة قيمتها 10 آلاف جنيه، وقد سبق ذلك تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، حيث وُجهت لها ثلاث تهم، هي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر أخبار كاذبة تكدر سلم الرأي العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الدكتورة شعيب قد تصدرت الترند على منصات التواصل الاجتماعي بعد بثها مباشرًا على حسابها الشخصي، تناولت خلاله مواقف صادمة تعرضت لها خلال عملها، بما في ذلك حالات حمل غير شرعي وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج، وقد تلقت نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير لائقة، مما دفع النيابة إلى إحالة الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

دفاع الطبيبة: الهدف كان النصح والتوعية

من جهته، أكد المحامي هيثم السيد عبد العزيز، عضو هيئة الدفاع عن الطبيبة، أن موكلته لم تفشِ أسرار أي من المرضى خلال الفيديو المثير للجدل، ولم تذكر أسماء أو تنشر صورًا لأي منهم، وأشار إلى أن الطبيبة تلقت معاملة حسنة داخل مركز الشرطة، وأن الدفاع سيستمر في تقديم الأدلة التي تؤكد أن هدفها كان النصح والتوعية.

وأضاف عبد العزيز أن الطبيبة قد تكون استخدمت تعبيرات غير مناسبة، لكن الهدف من حديثها كان تسليط الضوء على قضايا اجتماعية وصحية تهم المجتمع، مؤكدًا أن الجميع يختلف في طريقة التعبير عن آرائه.

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