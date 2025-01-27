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"تعليم دمياط" يعلن نتائج امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الاعدادية،بنسبة نجاح تتجاوز ٩٠%،  حيث تم إعلان الكشوف المجمعة للنتائج على لوحات الإعلانات بجميع المدارس.

الطلاب يتابعون نتائج امتحانات نصف العام
الطلاب يتابعون نتائج امتحانات نصف العام

وأكد ياســـر عمــار" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، حرص المديرية على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج بهذه الطريقة يضمن سهولة ويسر الاطلاع عليها.

وكيل الوزارة يشدد على منع تجميع أي مبالغ مالية تحت أي مسميات للحصول على النتائج 

 

 

كما شدد "وكيل الوزارة" على أهمية الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المديرية بشأن منع تجميع أي مبالغ مالية تحت اي مسميات للحصول على النتائج أو نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على حقوق الطلاب وحفاظًا على النظام العام.

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