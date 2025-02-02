إعلان مهم من جامعة عين شمس حول الدورات المرشحة لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد

أعلنت جامعة عين شمس إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وهذا في إطار قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1396 الصادر بتاريخ 21/4/2022 بشأن .



ونصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القرار الموضح أعلاه:



"حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتاهيل لشغل الوظيفة"، وحيث أن أحد متطلبات شغل وظيفية عميد كلية / معهد بالجامعة هي حضور تلك الدورات المؤهلة لشغل تلك الوظيفة والتي سيتم الإعلان عنها خلال هذا العام.



وتقوم الجامعة بإعداد الدورات الخاصة بالترشيح لتلك المناصب بمركز التدريب والتطوير التابع للجامعة.



ولفتت الجامعة أنه على أعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للحصول على تلك الدورات إحضار بيان حالة حديث موقع ومختوم من الجامعة وصورة بطاقة الرقم القومي وتقديمها بمركز التدريب والتطوير بالجامعة لاتخاذ اللازم.



وقد تقرر عقد الدورة الثانية عشر في الفترة من 11 -13 فبراير 2025 لمن يرغب في الترشح لمنصب عميد كلية / معهد التقدم عبر الرابط التالي:



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