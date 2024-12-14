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رياضة

اللجنة الأولمبية تعلن استمرار عمل مجلسها حتى موعد الانتخابات

المهندس ياسر إدريس
المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فيتو

اللجنة الأولمبية، يواصل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، إدارة الأمور التنظيمية والإدارية للجنة بشكل طبيعي حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2024 / 2028.

 

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن شروط استمرار عضوية أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الحالي ينطبق على 8 أعضاء أي أكثر من 50٪ من أعضاء المجلس البالغ عددهم 14 عضوا؛ وذلك بعد انتهاء كافة انتخابات الاتحادات الرياضية الأولمبية اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري.

 

الأولمبية تؤكد استمرار عمل مجلسها

 وتابع المهندس ياسر إدريس أن اللوائح الخاصة بالاتحادات الرياضية تنص على أن أصحاب المناصب الدولية مستمرين كأعضاء مجلس إدارة في اتحادتهم مثل الثنائي المهندس عبد المنعم الحسيني والدكتور علاء جبر حيث تسمح لهم صفتهم الدولية بأن يكونوا أعضاء مجلس إدارة في اتحادي السلاح والقوس والسهم وبالتالي يستمرون حتى الوقت الحالي أعضاء في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاءت قائمة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الذين مازالوا تنطبق عليهم شروط عضوية مجلس الإدارة كل من: المهندس ياسر إدريس، الفائز في انتخابات اتحاد السباحة والمهندس عبدالمنعم الحسيني بوصفه نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح والدكتور علاء جبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي القوس والسهم واللواء شريف القماطي الفائز برئاسة اتحاد التجديف والمهندس شريف العريان الفائز برئاسة برئاسة الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والمحاسب محمد عبدالمقصود الفائز في منصب رئيس اتحاد رفع الأثقال واللواء حازم حسني الفائز برئاسة اتحاد الرماية والبرلمانية آية مدني الفائزة بالعضوية الدائمة في اللجنة الأولمبية الدولية ممثلة عن مصر.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس قرر بالإجماع الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية لعام 2024 بتاريخ 25 إبريل 2025، والتي تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2024 / 2028، على أن يتم فتح باب الترشح بداية من 1 مارس 2025 ويغلق باب الترشيح بتاريخ 7 مارس 2025.

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