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ملفات وحوارات

بُشرى سارة لأصحاب معاشات "تكافل وكرامة"، زيادة مخصصات البرنامج، استثمارات كبيرة في الصحة والتعليم، وتنفيذ أكبر مشروع قومي لتنمية الريف المصري

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي الجديد 2025-2026

الاجتماع، الذي حضره وزراء التخطيط والمالية ومسؤولو الوزارتين، شهد مناقشات مستفيضة حول أولويات الإنفاق العام، والتي شملت تعزيز مخصصات قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع التركيز على برامج "تكافل وكرامة" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع الموازنة الجديدة يعكس رؤية الحكومة الاستراتيجية في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد الحمصاني أن الموازنة تتضمن زيادة في مخصصات برامج "تكافل وكرامة"، لضمان تحسين مستوى معيشة الأسر المستحقة للدعم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لملايين المواطنين، وهو ما يعكس توجهات الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

 

دعم المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"

في إطار استمرار الدولة في تنفيذ أكبر مشروع قومي لتنمية الريف المصري، كشف الاجتماع عن تخصيص نسبة من الموازنة العامة الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

وتهدف هذه المرحلة إلى استكمال تطوير القرى الأكثر احتياجًا، من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.

 

سياسات مالية متوازنة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

أكد الاجتماع على أهمية استمرار سياسات الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، عبر تعزيز الإيرادات العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. 

كما أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي، وتقليل العجز المالي، بهدف استدامة المسار الهبوطي للدين العام، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية.

 

استدامة التنمية وتحقيق التوازن المالي

أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يعكس التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، التي تركز على تحقيق التنمية المتوازنة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين

كما أوضح أن هذه الموازنة تأتي في ظل سعي الدولة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق الاستدامة المالية.

 

موازنة تعكس التوجه نحو التنمية الشاملة

الموازنة الجديدة لعام 2025-2026 تحمل في طياتها بُشرى سارة للمواطنين، خصوصًا أصحاب معاشات "تكافل وكرامة"، وسكان المناطق الريفية الذين سيستفيدون من المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة". 

ومع التزام الحكومة بتبني سياسات مالية متوازنة، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، فإن هذه الموازنة تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي في مصر.

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