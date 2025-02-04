الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

مدينة المعرفة بالعاصمة
مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، فيتو
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بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جولة تفقدية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الأعمال والوقوف على معدلات التنفيذ.

وتُعد مدينة المعرفة أحد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز التحول الرقمي في مصر، حيث تضم مراكز متخصصة في البحث والتطوير، والذكاء الاصطناعي، والتدريب على المهارات الرقمية، فضلًا عن الجامعات والمقار البحثية المتطورة.

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد عدد من المنشآت والمباني الذكية، والاطلاع على منظومة تشغيل المدينة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

ويشارك في الجولة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، الذين سيقدمون تقريرًا شاملًا حول آخر التطورات والاستعدادات الخاصة بتشغيل المدينة خلال الفترة المقبلة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدينه المعرفة العاصمة الإدارية الجديدة الذكاء الاصطناعي الجامعات

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