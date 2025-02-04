الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

حاخام متشدد يزعم: أوبئة خارقة للطبيعة قد تنتشر فى مصر لهذا السبب

الحاخام اليهودي المتشدد نير
الحاخام اليهودي المتشدد نير بن أرتسى، فيتو

زعم الحاخام اليهودي المتشدد، نير بن أرتسى، إن الاحتلال الإسرائيلي قد يتلقى ضربة قوية من مصر والفلسطينيين في حال ارتكبت تل أبيب خطأً فادحًا بتسليم محور فيلادلفيا للفلسطينيين، لأن الذين يسيطرون عليه حقا هم المصريون.

الحاخام المتشدد نير بن أرتسى يهاجم مصر 

وتابع الحاخام المتشدد نير بن  أرتسى، المعروف بتصريحاته المتطرفة والمزعومة، "لا يجب أن تصدقوا مصر، وندعوا الله أن تتلقى الضربة قريبا من خلال الطبيعة".

الحاخام بن أرتسى يزعم تعرض مصر للأوبئة

وأدعى الحاخام المتشدد نير بن أرتسى ، أن "الأسلحة تأتي من الأنفاق إلى قطاع غزة، وهم يعيشون كالملوك، إنهم يستعدون لحرب أخرى في السابع من أكتوبر، كما تستعد مصر وقطر لحرب أخرى في السابع من أكتوبر، ولكن هذه المرة سيكون في وقت مختلف."

تمنى نير بن أرتسى ، الحاخام المتشدد في الاحتلال، أن تتعرض مصر لانتقام قوي من الله، مشيرًا إلى إمكانية وقوع أوبئة خارقة للطبيعة في المستقبل القريب.

يشار إلى أن هذا الحاخام زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

ومنذ إعلان مصر قيادة وشعبا رفضها مقترح ترامب تهجير سكان غزة إلى سيناء، تتعرض القاهرة لحملة تصريحات وأكاذيب غير مسبوقة بهدف خلق حالة ضغط عليها.

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نير بن أرتسى الحاخام اليهودي المتشدد مصر الفلسطينيين السابع من أكتوبر قطر أوبئة خارقة

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