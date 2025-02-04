وزيرتا التضامن وشئون الإغاثة الفلسطينية تتابعان آخر مستجدات دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة

عقدت الدكتورة مايا مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا تنسيقيا عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتورة سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشئون الإغاثة الفلسطينية، وذلك بحضور الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والسيد خالد أبو غوش المدير العام للهلال الأحمر الفلسطيني.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة والتنسيق المشترك لتلبية احتياجات قطاع غزة فى ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة.

وتناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والوقوف على الاحتياجات الملحة التى يعاني منها الأشقاء في القطاع.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على طمأنة الوزيرة الفلسطينية على حالة الأطفال الذين تم استقبالهم في المستشفيات المصرية، مشيرة إلى أنها قامت بزيارة عدد من الأطفال الذين أُجريت لهم عمليات قلب في المستشفيات المصرية.

ومن جانبها، عبرت الوزيرة الفلسطينية عن شكر الحكومة الفلسطينية العميق لمصر حكومة وشعبا وبدور الأحمر المصري على الدعم المستمر، الذي تم تقديمه طوال الأشهر الستة عشرة الماضية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة عقد لقاءات تنسيقية دورية لمتابعة التطورات وتنسيق الجهود الإنسانية المشتركة.

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