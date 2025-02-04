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"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أعلنت شركة "سبيس إكس" أنها نفذت اليوم الثلاثاء ثاني عملية إطلاق لأقمار Starlink خلال شهر فبراير.

 ثاني عملية إطلاق لأقمار Starlink خلال شهر فبراير

ذكرت مواقع الشركة على الإنترنت أن عملية الإطلاق نفذت اليوم الثلاثاء 4 فبراير من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، تمام الساعة 05:14 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:14 بتوقيت موسكو)، وأطلق من القاعدة صاروخ من نوع Falcon 9، حمل إلى المدار 21 قمرا من أقمار Starlink".

وأشارت "سبيس إكس" إلى أن عملية الإطلاق كانت ناجحة، وبعد حوالي 8 دقائق من تنفيذ الإطلاق عادت المرحلة الأولى من الصاروخ وهبطت على منصة بحرية في المحيط الأطلسي.

وتعتبر هذه العملية ثاني عملية إطلاق لأقمار Starlink في فبراير الجاري، ففي الأول من الشهر أطلقت "سبيس إكس" أيضا دفعة من هذه الأقمار من مطار فاندنبرغ الفضائي في كاليفورنيا.

مشروع تطوير أقمار Starlink

تجدر الإشارة إلى أن "سبيس إكس" كانت قد أعلنت عن مشروع تطوير أقمار Starlink لأول مرة عام 2015، وبدأت بتنفيذه 22 فبراير 2018، وأطلقت أول دفعة مكونة من 60 قمرا من هذه الأقمار في مايو 2019.

وتخطط الشركة بشكل عام لإرسال نحو 11 ألف قمر إلى الفضاء لتزويد مختلف مناطق الأرض بشبكات إنترنت تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 جيجابايت/ث.

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سبيس اكس فلوريدا المحيط الأطلسي أقمار Starlink الفضاء

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