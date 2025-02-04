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أخبار مصر

وزير الري يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة ببحر مويس

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الري،فيتو

 يجري الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري جولة بمحافظة  القليوبية، وذلك لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، حيث تم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه محافظ القليوبية موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس، حيث تابع الوزير أعمال الإحلال الجارية بالقنطرة، موجها بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة كافة الأعمال والاختبارات للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ.

 

كما وجه سويلم بالحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة التى مر على إنشائها حوالى ١٥٠ عاما، كما وجه سيادته بدراسة الاستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث استثمارها بالشكل الأمثل.

وصرح الدكتور سويلم أنه وبناءًا على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت، فقد بدأت الوزارة فى تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية والتى تتضمن كمرحلة أولى إحلال قنطرة فم بحر مويس وعدد (٥) سحارات وعدد (٣) تغطية وعدد (٦) برابخ وعدد (٤٧) منشأ نهاية ترعة وعدد (٢٥٧) بوابة، حيث تهدف الوزارة لتطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الري 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب.

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الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية محافظة القليوبية قنطرة فم بحر مويس وزارة السياحة والآثار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
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