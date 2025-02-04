الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث مع "سيمنس" تعزيز استخدام الأنظمة الذكية

جانب من لقاء وزير
جانب من لقاء وزير قطاع الأعمال ووفد من شركة "سيمنس"

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدا من شركة "سيمنس" برئاسة مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، لبحث سبل التعاون والعمل المشترك.

وتناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي للشركات التابعة وتطبيق الحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة منظومة العمل بالمشروعات والعمليات التشغيلية بالمصانع والصيانة الذكية إضافة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، كما تم استعراض الإمكانيات المتاحة لتطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في استخدام الأنظمة الذكية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 

كفاءة العمليات الصناعية وتوفير الطاقة وترشيد استهلاك الموارد


أكد المهندس محمد شيمي على اهتمام الوزارة بتحسين مستوى وكفاءة العمليات الصناعية وتوفير الطاقة وترشيد استهلاك الموارد وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الشركات التابعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى المساعي الجادة للتحول الرقمي بالشركات التابعة وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيات الحديثة، والعمل على تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات ERP بما يتيح سهولة وسرعة تداول البيانات والوقوف لحظيًا على عمليات التشغيل ومتابعتها بما يؤدى إلى الوصول لأعلى درجات المرونة والكفاءة في التشغيل.

تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة


وأشار المهندس محمد شيمي إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة بما يسهم في دعم الصناعات المحلية ورفع كفاءة الشركات التابعة والنهوض بأداءها وتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، وتبني الحلول التكنولوجية المتطورة ونقل الخبرات بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بمستوى الأداء العام وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أهمية الاستفادة من الرقمنة في أنظمة المراقبة والتشغيل وإدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

التحول الرقمي والاستدامة


من جانبه، أعرب مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لـ"سيمنس مصر" عن ترحيبه بالتعاون بين الشركة وقطاع الأعمال العام للوصول إلى الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي والاستدامة هما من أهم الأولويات التي تسعى لتحقيقها شركة سيمنز، وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية والتي يمكن من خلالها تحسين كفاءة العمليات الصناعية وترشيد الطاقة مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، مؤكدا أيضا أهمية التدريب في القطاعات المختلفة كجزء أساسي من استارتيجية الشركة لرفع كفاءة الكوادر والنهوض بالصناعة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامكانيات المتاحة البنية التحتية الرقمية التكنولوجيات الحديثة التنمية المستدامة التكنولوجية المتطورة التكنولوجيات الشركات العالمية الحلول التكنولوجية استهلاك الطاقة التنمية المستدام

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال يتلقى تقريرا حول مستجدات مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات

وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروع إقامة مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية

خلال مشاركته بمنتدى دافوس، مدبولي يدعو "سيمنز" لتوسيع استثماراتها في مصر

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

موازنة العام المالي المقبل، الحكومة تقرر زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم وتكافل وكرامة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

سجن وغرامة وترحيل، السعودية تصدر قرارا إداريا ضد 18.8 ألف مواطن ومقيم

اسعار الذهب اليوم، تراجع اسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتكوت الروس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في الصاغة

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، وصل لهذا السعر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تكرار العمرة في السَّفرة الواحدة واليوم الواحد؟ الأزهر يحسم الجدل

معنى تسنيم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

المزيد
الجريدة الرسمية