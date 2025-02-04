الثلاثاء 04 فبراير 2025
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تشييع جثمان الإذاعي أحمد أبو زيد في مسقط رأسه بطنطا

تشييع جثمان الإذاعي
تشييع جثمان الإذاعي أحمد أبو زيد في مسقط رأسه بطنطا

 شيّع المئات من أهالي طنطا جثمان الإذاعي الراحل أحمد أبو زيد، أحد أبرز مذيعي الإذاعة المصرية، والذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجال الإعلام.

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وداع مؤثر لمذيع بارز

 أقيمت صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر بمسجد أبو الهوى بمدينة قطور، حيث احتشدت أسرة الراحل وزملاؤه ومحبيه في مسقط رأسه بمدينة طنطا، وسط حالة من البكاء والتأثر لفقدان صوت إذاعي لطالما كان جزءًا من وجدان المستمعين.

حضور كبير من الإعلاميين والمحبين

 شهدت الجنازة عدم حضور عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة واقتصرت على محبيه من أهالي مدينة طنطا الذين أشادوا بمسيرته المهنية وإسهاماته المتميزة في الإذاعة المصرية، حيث عُرف بأسلوبه الفريد وصوته الدافئ الذي رافق المستمعين لسنوات طويلة.

رحلة عطاء إذاعية مميزة

 يُذكر أن أحمد أبو زيد كان من أبرز مذيعي الإذاعة المصرية، حيث قدم العديد من البرامج التي لاقت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وتميز بأسلوبه الراقي وثقافته العميقة، مما جعله أحد الأسماء البارزة في المجال الإعلامي.

حزن وآسى بين زملائه ومحبيه

 نعاه عدد من زملائه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان قدوة ومثالًا للإعلامي المحترف، الذي قدم رسالته الإعلامية بكل إخلاص وصدق، تاركًا بصمة لا تُنسى في تاريخ الإذاعة المصرية.

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