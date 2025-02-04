الثلاثاء 04 فبراير 2025
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إصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وموتوسيكل بطريق "طنطا -كفر الشيخ"

تصادم ملاكي وموتوسيكل
تصادم ملاكي وموتوسيكل

أصيب منذ قليل 6 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل مدينة قطور.

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تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق طنطا - كفر الشيخ بالقرب من مدينة قطور وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

الواقعة
الواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

اندلاع الحريق بالغربية

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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