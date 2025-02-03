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أخبار مصر

أحمد مختار رئيسًا لقطاع الاحتياجات والتجهيزات بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية

أحمد طه مختار طه
أحمد طه مختار طه

أصدر الدكتور أيمن صلاح  رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصرللطيران للخدمات الطبية  قرارا بتكليف الدكتور أحمد مختار  للقيام بأعمال رئيس قطاع الاحتياجات والتجهيزات بشركة مصرللطيران للخدمات الطبية.

مناصب تقلدها أحمد مختار  

وكان الدكتور أحمد مختار إستشاري جراحة الفم والأسنان يشغل عده مناصب في تاريخ عمله في مستشفي مصر للطيران وهي مدير إدارة أبحاث السوق، مدير عام الإدارة العامة للتسويق، مدير عام الإداره العامة للتخطيط والمتابعة، وأخرها نائب رئيس قطاع الاحتياجات والتجهيزات الغير طبية.

وحصل الدكتور أحمد مختار على دبلومة إدارة المستشفيات، ودورة إجازة الأيزو في مجال الجودة، كما ساهم في العديد من المؤتمرات في مجال السياحة العلاجية بمدينة دبي، وساهم في حصول المستشفي علي جائزتين متميزتين في عامين متتاليين في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بمدينة دبي.

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