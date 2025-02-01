خطة تطوير مصر للطيران.. تسويق للشركة الوطنية خارجيا.. فتح مراكز صيانة في أفريقيا.. زيادة الوجهات والأسطول ضمن الاستراتيجية.. وزيادة الطاقة الاستيعابية

تهدف وزارة الطيران المدني تحقيق نقلة نوعية شاملة في مختلف أنشطة الطيران المدني، ومواصلة جهودها التنموية بتبني استراتيجية شاملة نحو التطوير والتحديث حيث ترتكز محاورها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء والاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، بالإضافة إلى تحديث وتطوير أسطول طائرات الناقل الوطني مصر للطيران، والاهتمام بالتحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة والمُطبقة عالميًاعالميًا.

شركة مصر للطيران:

-شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: أعمال التطوير والتحديثات والخطط المستقبلية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وهي كالتالي:-

-من المقرر استلام أول طائره من طراز الـ A350 ( ضمن صفقة ال١٠ طائرات من هذا الطراز ) وذلك مع نهاية ۲۰۲٥م، على ان تصل باقى الطائرات تباعا.

انضمام (۱۸) طيارة B737 MAX تباعًا مع حلول العام القادم.

-تم تجهيز شركة مصر للطيران للتوافق مع تشريع الاتحاد الأوروبي REFUEL E الذي سيطبق بداية عام٢٠٢٥م.

-تقديم تقرير الانبعاثات للتوافق مع نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات EU-ETS وكذلك مع نظام المملكة المتحدة لتجارة الانبعاثات UK-ETS •

-التفاوض مع شركات وقود الطيران المستدام SAF للمشاركة في مبادرة لشراء وقود الطيران المستدام والذي نتج عنه الحصول على عرض من شركة Sky NRG للمشاركة في مشروع بدعم من شركة Microsoft يصل لـ ٧٠% من قيمة الـ SAF

تطوير الموقع الإلكتروني لشركة مصر للطيران.

تطوير برنامج المسافر الدائم، ومركز الاتصالات لتغطية بلاد أخرى بجانب البلاد التي يتم تغطيتها حاليًا كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعمل على تغطية دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، باريس، لندن، الكويت، والأردن لزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية

-إضافة خدمة ذاتية للعملاء Artificial Intelligence-

التوسع في إبرام مذكرات تعاون مع الشركات والجهات والكيانات الكبرى بهدف استقطاب عملاء لمصر للطيران وزيادة الحصة السوقية لمصر للطيران أمام المنافسين من شركات الطيران العالمية المتواجدة داخل السوق المصري

زیادة الاتفاقیات لتصبح ٥٧ اتفاقیة وكذلك اتفاقيات المشاركة بالرمز لتصبح ٦٩ اتفاقية والتعاقد مع شبکه قطارات جديده علي سبيل المثال (شبكة قطارات سويسرا وإيطاليا التغذية شبكة مصر للطيران وجذب ركاب ومن المتوقع تطبيق التسعير الديناميكي خلال خطة السنوات الخمس القادمة الذي ينعكس تطبيقه علي متوقعه في الإيرادات بحوالي 3% -7%حيث يعتمد علي تقديم أسعار مختلفة للعملاء حسب العرض والطلب مما يعزز من رضاء العميل.

دعم شبكة الخطوط والأسطول:

تعتمد خطة مصر للطيران التوسعية حتى عام ۲۰۲۸ على استراتيجية تعزيز دور مطار القاهرة كمطار محورى للربط بين إفريقيا وباقي قارات العالم مع التوسع وفتح خطوط جديدة لعدة وجهات في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وامريكا الشمالية وأفريقيا والتي تتضمن وجهات سياحية جديدة بما يعزز الحركة لمطارات الجذب السياحي المصري، من خلال ربط مطار القاهرة بشبكة مصر للطيران والوصول لاستيعاب عدد ۲۲ مليون راكب دولي بحلول عام ۲۰۲۸ بزيادة قدرها ۱۰۰% % عن عدد الركاب الفعلى الذى تم استيعابة فى العام المالى ۲۰۲۳/ ۲۰۲٤ ( ۱۱ مليون راكب دولي(، وعلى ذلك تقوم مصر للطيران بالعمل على جذب الشرائح السياحية والركاب من خلال الاتى:-

زيادة التشغيل في أوروبا من ٢٥ وجهة حاليا إلى ٣٣ وجهة

زيادة التشغيل في الشرق الأوسط من ۱۹ وجهه حاليا إلى ٢٥ وجهة

زيادة التشغيل في الشرق الأقصى من ٩ وجهات حاليا إلى ۱۷ وجهة

زيادة التشغيل في أمريكا الشمالية من ٤ وجهات حاليا إلى ٩ وجهات.

زيادة التشغيل في أفريقيا من ٢٦ وجهه حاليا إلى ٣٠ وجهة، وذلك بوصول وحدات الأسطول الى ٩٧ طائرة.

وتتلخص الخطط المستقبلية في الحفاظ على ما تم إنجازه وتحقيقه من الأهداف الاستراتيجية والتدرج والارتقاء مصر للطيران طبقًا للتصنيف العالمي Skytrax وتحسين جودة الخدمة المقدمة للسادة العملاء وتعزيز الاستدامة كعنصر أساسي في استراتيجية النمو والتطوير.

شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية: شملت المشروعات المستقبلية

-زيادة القدرة الاستيعابية هناجر صيانة الطائرات والمتمثلة في مشروع إنشاء هنجر ۹۰۰۰ والذي يشمل مساحة مخصصة الأعمال صيانة الطائرات ومنها مكان مخصص لدهان الطائرات لمواكبة الزيادة المتنامية في أعمال الصيانة المطلوبة الأسطول طائرات مصر للطيران وشركة إير كايرو وزيادة المستهدف من أعمال صيانة لعملاء وبالتالي تقديم الخدمة الفنية لأكبر عدد من الطائرات في نفس الوقت.

-توسيع نطاق الخدمة الفنية من خلال زيادة إمكانيات الإصلاح بورش العمرات المختلفة (عمرة الوحدات الميكانيكية - عمرة المحركات).

تحديث إمكانيات العدد والآلات ومعدات الدعم المستخدمة في صيانة وعمرة الطائرات.

-التوسع فى إنشاء محطات للصيانة اليومية بقارة أفريقيا والشرق الأوسط.

الاهتمام بالعنصر البشري من خلال:

-رفع كفاءة الأفراد من خلال البرامج التدريبية المكثفة وتأهيلهم طبقًا لأحدث التشريعات الدولية.

-تدريب الأطقم الفنية على صيانة وعمرة الطرازات الجديدة بأسطول مصر للطيران ومنها على سبيل المثال الطائرات طرازات ( A320 و B737 )

زيادة عدد المهندسين والفنيين لتوسيع نطاق تغطية الخدمة الفنية لطائرات مصر للطيران والعملاء

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية:

تستهدف إنتاج ٦٠ ألف وجبة يوميًا خلال الثلاث سنوات القادمة لمواكبة زيادة أسطول مصر للطيران.



استهداف زيادة النشاط التسويقي من خلال بعض التعديلات على لوائح التعاقد لزيادة عدد العملاء المتعاقد معهم.



رفع كفاءة وتطوير الشركة من خلال:

-رفع كفاءة البنية التحيتية بالقاهرة وإنشاء مساحات تخزينية جديدة

-استكمال رفع كفاءة وتطوير وإحلال المعدات بمبنى القاهرة وحدتى الغردقة وشرم الشيخ.

شــــركـة مصـر للطـيران للشحــــن الجـــــوي

-تقوم مصر للطيران للشحن الجوي بتشغيل متوسط 20 رحلة بضائع أسبوعيا لمطارات أوروبا خلال فترات الذروة بموسم تصدير الحاصلات الزراعية بخلاف الفراغات الأخرى سواء على طائرات الركاب أو طائرات الشركات الأجنبية بمنح أسعار شحن تعادل تكاليف التشغيل لتعظيم الفرص التسويقية للصادرات المصرية.

خطة لتحديث أسطول الشركة وزيادة الطاقة الإستيعابية

-وضعت الشركة نصب أعينها خطة تحديث الأسطول بإضافة عدد 2 طائرة A330-200P2F ليزيد حجم الاسطول الحالي بنسبة 50 % بحلول منتصف عام 2026، بإضافة قدرة استيعابية يومية 440 طن لتصبح إجمالي القدرة الاستعابية اليومية لأسطول مصر للطيران للشحن الجوي 1180 طن بمعدل رحلتين يوميًا لكل طائرة ذهابًا وإيابًا بدلا من 740 طن حالي، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية وزيادة عدد الرحلات للوجهات الحالية وتوسيع الشبكة لتشمل مزيد من الوجهات حول العالم.

-مخطط لتطوير العنصر البشري من خلال التدريب المستمر للعاملين على كافة المستويات التنظيمية وذلك لإمداد فرق العمل بأحدث المهارات والتقنيات والمعرفة بما يمكنهم من تقديم خدمة استثنائية تتماشى مع توقعات العملاء.

-مخطط تطوير البنية التحتية والذي يشمل:تطوير مبنى ال B1 والمخصص لشركات البريد السريع وبعض شركات الشحن الجوي وإحلال وتجديد المعدات المستخدمة في تداول الشحنات والموازين المستخدمة بمجمع بضائع القاهرة.

-التحول الرقمي من خلال تحسين الأنظمة الرقمية المستخدمة في العمل واستحداث تطبيق نظام الـ Cargo Flash ونظام SAP وصولًا إلي النظام المتكامل Cargo Mangement System (CMS) كذلك تطوير الموقع الالكتروني الخاص بالشركة، وذلك بهدف تحسين مستوي الخدمة وتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في حجز وتتبع الشحنات.

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