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خارج الحدود

قبيل لقاء الشرع وأردوغان، مصادر تكشف عن اتفاق عسكري مهم بين سوريا وتركيا

الشرع وأردوغان، فيتو
الشرع وأردوغان، فيتو

ذكرت 4 مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يجري الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الثلاثاء، بشأن اتفاق دفاع مشترك يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد.

المعارضة السورية المسلحة 

وتدعم تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ فترة طويلة المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد في أواخر ديسمبر في هجوم خاطف قاده الفصيل الذي تزعمه الشرع.
وتستعد أنقرة للقيام بدور رئيسي في سوريا الجديدة وملء الفراغ الذي خلفته إيران.

 محادثات أردوغان والشرع

وتحدثت المصادر، وهي مسؤول أمني سوري ومصدران أمنيان أجنبيان موجودان في دمشق ومسؤول مخابراتي إقليمي كبير، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام حول محادثات أردوغان والشرع.

وهذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها عن ترتيب دفاعي استراتيجي لقادة سوريا الجدد.

 إنشاء تركيا قواعد جوية جديدة في سوريا 

وقالت المصادر لـ"رويترز" إن الاتفاق ربما يؤدي إلى إنشاء تركيا قواعد جوية جديدة في سوريا واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية والقيام بدور قيادي في تدريب قوات الجيش السوري الجديد.

وكانت القيادة السورية الجديدة اتخذت قرارا بحل الجيش ومختلف الفصائل العسكرية وتعمل حاليا على دمجها في قيادة عسكرية جديدة.

وقالت المصادر إنه ليس من المتوقع إتمام الاتفاق، الثلاثاء.

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الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أردوغان أنقرة قواعد جوية تركية الجيش السوري الجديد بشار الأسد

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