الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

أنقرة تبدي استعدادها لاستقبال فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل

هاكان فيدان، فيتو
هاكان فيدان، فيتو

 أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الذين تفرج إسرائيل عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة.

 

اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة

 وأوضح فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة: "قال رئيسنا إننا مستعدون لاستضافة بعض الفلسطينيين المفرج عنهم مع دول أخرى من أجل دعم الاتفاق".

 

تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسوريا

وتابع الوزير: "ستقوم تركيا مع دول أخرى بدورها في هذا الصدد حتى يبقى اتفاق وقف إطلاق النار ساريا".

من جانبه قال رئيس الوزراء القطري الذي يشغل أيضا حقيبة الخارجية، إن الجانبين ناقشا خلال اجتماع مغلق  تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا".

وأكد آل ثاني "ضرورة استمرار طرفي النزاع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

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