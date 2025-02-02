أنقرة تبدي استعدادها لاستقبال فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الذين تفرج إسرائيل عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة

وأوضح فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة: "قال رئيسنا إننا مستعدون لاستضافة بعض الفلسطينيين المفرج عنهم مع دول أخرى من أجل دعم الاتفاق".

تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسوريا

وتابع الوزير: "ستقوم تركيا مع دول أخرى بدورها في هذا الصدد حتى يبقى اتفاق وقف إطلاق النار ساريا".

من جانبه قال رئيس الوزراء القطري الذي يشغل أيضا حقيبة الخارجية، إن الجانبين ناقشا خلال اجتماع مغلق تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا".

وأكد آل ثاني "ضرورة استمرار طرفي النزاع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.