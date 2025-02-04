الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رياضة

استقبال أسطوري لأبطال العالم في اليد بالدنمارك (صور)

استقبال شعبي لمنتخب
استقبال شعبي لمنتخب الدنمارك، فيتو

كرة اليد، حرصت جماهير الدنمارك على الخروج بأعداد كبيرة لاستقبال المنتخب الأول لكرة اليد، بعد التتويج بلقب بطولة العالم في نسختها رقم 29، والتي أقيمت مؤخرا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، بمشاركة 32 منتخبا.

وتوج منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم بعد الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة (32-26).

ويعد هذا اللقب هو الرابع على التوالي لمنتخب الدنمارك بعد حصد البطولة أعوام 2019 و2021 و2023 و2025.

وكان المنتخب الكرواتي وصل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب فرنسا في الدور قبل النهائي.

فيما وصل منتخب الدنمارك إلى المواجهة النهائية بعد الفوز على منتخب البرتغال في الدور قبل النهائي.

ترتيب منتخب مصر في مونديال اليد

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد ترتيب المراكز من الـ5 وحتى الـ8 ببطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 29، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير الجاري.

واحتل منتخب مصر  المركز الخامس في الترتيب العام للمونديال، مسجلًا تقدم مركزين عن المشاركة الماضية ببطولة العالم 2023.

تاريخ مواجهات مصر وفرنسا في بطولة العالم

ويمتلك منتخب مصر سجلًا كبيرًا في مواجهاته مع منتخب فرنسا ببطولات العالم، حيث التقيا المنتخبين في 6 مناسبات سابقة، انتهت جميعها بفوز المنتخب الفرنسي، وجاءت النتائج كالتالي:

السويد 1993
مصر (16) – (19) فرنسا | الدور الرئيسي

اليابان 1997
مصر (19) – (22) فرنسا | الدور ربع النهائي

مصر 1999
مصر (22) – (27) فرنسا | دور تحديد المراكز

فرنسا 2001
مصر (21) – (24) فرنسا | الدور نصف النهائي

السويد 2011
مصر (19) – (28) فرنسا | دور المجموعات

قطر 2015
مصر (24) – (28) فرنسا | دور المجموعات

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كرة اليد جماهير الدنمارك بطولة العالم منتخب الدنمارك المنتخب الكرواتي

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