بقائمة من المحليين، كيف صنع منتخب البرتغال التاريخ في بطولة العالم لكرة اليد

بطولة العالم لكرة اليد، صنع منتخب البرتغال التاريخ خلال مشاركته في النسخة الـ29 من بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

ووصل منتخب البرتغال إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على منتخب ألمانيا المخضرم في الدور ربع النهائي بنتيجة (31-30).

ويمتلك منتخب البرتغال في تاريخه 5 مشاركات فقط ببطولات العالم، وكانت أفضل نتائجه تحقيق المركز الـ10 في بطولة العالم التي أقيمت في مصر 2021.

قائمة منتخب البرتغال في بطولة العالم

وتعد المشاركة الحالية هي السادسة للمنتخب البرتغالي، وحقق خلالها مفاجأة لم تكن متوقعة، في ظل قائمة أغلبها من اللاعبين المحليين باستثناء 3 محترفين فقط من بينهم محترف وحيد في برشلونة الإسباني، بالإضافة لمحترف في فرنسا ومحترف في ألمانيا.

مشوار منتخب البرتغال في بطولة العالم

وبدأت مسيرة المنتخب البرتغالي في بطولة العالم الحالية، بتصدر ترتيب مجموعته في الدور الأول، محققا 3 انتصارات أمام النرويج (صاحبة الأرض) والبرازيل وأمريكا.

وواصل منتخب البرتغال مسيرته بالتأهل للدور الرئيسي، وهو الدور الذي خاض خلاله 3 مباريات جديدة، حقق الفوز في مواجهتان أمام تشيلي وإسبانيا، وتعادل مع منتخب السويد، ليتأهل للدور ربع النهائي متصدرا ترتيب مجموعته أيضا في الدور الرئيسي.

وفي الدور ربع النهائي، نجح منتخب البرتغال في قهر المنتخب الألماني المخضرم بنتيجة (31-30)، بعد أن وصلت المباراة إلى وقت إضافي، ليحجز لنفسه مكانا وسط الأربعة الكبار لأول مرة في تاريخه.

كرواتيا تواجه فرنسا في نصف النهائي

وتنطلق اليوم الخميس أولى مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ29، بين منتخبي كرواتيا وفرنسا.

وتقام مباراة كرواتيا وفرنسا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس 1.

واكتمل المربع الذهبي للنسخة الـ29 من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

ووصلت منتخبات، كرواتيا وفرنسا والدنمارك والبرتغال إلى الدور قبل النهائي، بعد التفوق على منتخبات المجر ومصر والبرازيل وألمانيا على الترتيب في الدور ربع النهائي.

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

كرواتيا × فرنسا - 10 مساء | الخميس 30 يناير

الدنمارك × البرتغال - 10 مساء | الجمعة 31 يناير

منتخب مصر يودع بطولة العالم

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، أمام نظيره منتخب فرنسا بنتيجة (33-34) في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب فرنسا على منتخب مصر بنتيجة (18-14).

بهذه النتيجة يودع المنتخب الوطني منافسات بطولة العالم من الدور ربع النهائي، فيما يتأهل المنتخب الفرنسي للدور قبل النهائي.

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