ورش للحكي ولقاءات خاصة في جناح الطفل بمعرض الكتاب

شهد جناح الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 العديد من الفعاليات الفنية والفنون القولية، إلى جانب ورش تفاعلية متنوعة ولقاءات نقاشية مع الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

جناح الطفل فى معرض الكتاب

بدأت فعاليات جناح الطفل اليوم الاثنين 3 فبراير بسرد حكايات النصر التي قدمتها أمل عبد الفتاح، حيث لاقت إقبالًا كبيرًا من الأطفال وذويهم. تلا ذلك حفل توقيع ومناقشة كتاب "ماذا لو" تأليف د. حنان إسماعيل محمد، ورسوم محسن عبد الحفيظ.

كما استضاف الجناح لقاءً مفتوحًا مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، ومن بينهم عبد الرحمن ماهر وجنة أحمد، إضافة إلى مناقشة مسرحية النسر الذهبي، التي أدارها وليد كمال. كذلك، أقيمت ورشة حكي بعنوان "حكاية شمس"، بالإضافة إلى ورشة "أنتم اليوم أبطال الحكاية وخيالكم هو مفتاح الإبداع" التي قدمها الحكواتي مصطفى رشوان.

وشهد الجناح أيضًا لقاءً مفتوحًا مع رئيس تحرير مجلة "فارس" الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم، الكاتبة الصحفية هويدا حافظ، أعقبه لقاء بعنوان "ملتقى حوار الأجيال"، الذي جمع بين المبدع الصغير طلال حمدي ود. حنان إسماعيل محمد، وأدارت اللقاء ولاء محمد.

كما تضمنت الفعاليات ورشة حكي لقصة "إيزيس وأوزوريس"، قدمها إيوان زهير، إلى جانب ورشة "أنا المصري" من إعداد د. عزة محمود ود. سحر حسن.

وفي ختام الفعاليات الثقافية بجناح الطفل، تم تكريم الكاتبة سلوى العناني، بحضور د. إيمان سند وأحمد قرني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.