غدًا معرض الكتاب يناقش"التنين الأبيض وشخصيات منسية أخرى" بالقاعة الدولية

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي غدًا، ندوة لمناقشة كتاب "التنين الأبيض وشخصيات منسيّة أخرى" تأليف آدولفو كوردوبا بالتعاون مع سفارة المكسيك وبحضور مترجمه الدكتور أحمد عويضة وسفيرة المكسيك Leonora Rueda و Eduardo Fragoso Salomon و Hector Ortega Nieto، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء الموافق ٤ فبراير بالقاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.

في هذا العمل يحكى لنا آدولفو كوردوبا فى إطار سحرى بعض القصص التى تستلهم أعمالًا أخرى، ليرسم لنا عالمًا جديدًا وثريًّا؛ إذ يصنع من شخصية أو حدث ما في عمل آخر، كونًا ضافيًا ملينًا بالإحالات والمعانى بشكل يجعله قابلًا للتفسير على أكثر من وجه.

لكنَّ الذى ميَّز هذا العمل بشكل لافت، أن المؤلف صنع لكل شخصية - حتى ولو كانت هامشية - عالمها الفريد، كما جمع بين السرد والشعر فى بعض المواضع لتزويد قرائه بمتعة خاصة وتجربة فريدة. إضافة إلى ربطه بين الحكايات من خلال عدد من الرموز، مع إيراد مقطع من النص الأصلى فى نهاية كل حكاية، مما يدفع القارئ للبحث عنه وقراءته كاملًا.

جوائز حصل عليها العمل

حصل هذا العمل على عدة جوائز من بينها: جائزة الفنون الجميلة لقصص الأطفال - خوان دي لا كابادا- عام ٢٠١٥، كما اختيرت من قبل "المنظومة الرسمية لإقرار الصلاحية الدراسية سبتمبر ٢٠١٥، وقائمة الغربان البيضاء White Ravens لأدب الأطفال عام ٢٠١٥، والقائمة النهائية لجائزة مؤسسة كواتروجاتوس عام ٢٠١٨، وجائزة أفضل كتب للأطفال والناشئة من بنك الكتاب ٢٠١٨، برنامج غرفة القراءة الوطنية ٢٠١٨.

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