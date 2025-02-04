وزير التموين: الاستعداد لإطلاق القافلة 13 للمساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن أهل غزة

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة رقم 11 و12 للمساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة إلى قطاع غزة، ولك بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية لإرسال 12 قافلة باجمالي 1200 طن من المساعدات تشمل (بطاطين، مراتب، خيام، مشمعات بلاستيكية للأمطار، حصائر نوم) لتلبية الاحتياجات الأساسية لإخواننا في غزة، وهذا في إطار توجيهات القيادة السياسية، واستمرارًا للدور المصري الريادي في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقال وزير التموين إن هذه القوافل تأتي استمرارًا للجهود المصرية المتواصلة لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتأكيدًا على التزام مصر بدورها التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن القافلة رقم 11 و12 تحملان (البطاطين، والخيم، والمراتب، وأدوات النظافة الشخصية)، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية في غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعانون منها.

وأشار الدكتور شريف فاروق أن الوزارة، من خلال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عملت على تسهيل وصول المساعدات بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية، وعلى رأسها هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

وأوضح أنه منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023، تم إطلاق العديد من القوافل المحملة بالمساعدات الإنسانية، والتي شملت توفير آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة، بإجمالي مساعدات تجاوزت 1200 طن، تم نقلها عبر 160 شاحنة و5 طائرات محملة بالإمدادات العاجلة.

كما أعلن الوزير أن العمل جارٍ حاليًا على قدم وساق للتحضير لإطلاق القافلة رقم 13، بالتعاون بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وكافة الجهات المعنية، بما يضمن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واكد وزير التموين على استمرار الجهود المصرية لتقديم كل أشكال الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، معربًا عن استعداد الوزارة الكامل لمواصلة إرسال المزيد من القوافل والمساعدات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

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