السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الري يتابع أعمال هيئة المساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها

اجتماع الدكتور هاني
اجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
ads

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لاستعراض أعمال الهيئة العامة للمساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها. 

أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة

وخلال الاجتماع استعراض عدد من أعمال وأنشطة هيئة المساحة فيما يخص أعمال الرفع المساحى وتثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة. 

تطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة أعمال هيئة المساحة

وأكد الدكتور سويلم أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة أعمال هيئة المساحة لتسهيل الإجراءات والوفاء بالتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، موجها بقيام الأجهزة المختصة بهيئة المساحة بإعداد خطة تنفيذية ببرنامج زمني لأعمال التحول الرقمي للبيانات الموجودة بالهيئة والمديريات التابعة لها، علي أن تشتمل هذه الخطة على تقييم للوضع الحالي للبنية التحتية التقنية بالهيئة، والخطوات والأسس المتبعة لتنفيذ هذه الخطة، والمستهدفات من الخطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين، على أن يتم البدء بعدد من مديريات المساحة تمهيدا للتوسع لاحقا فى هذه المنظومة الإليكترونية، مع وضع إطار واضح لتحديث البيانات بشكل مستمر بعد تنفيذ التحول الرقمي لضمان استدامة المنظومة الإلكترونية الجديدة.

تعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحى، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدى نقص العمالة الفنية من خلال تعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لهيئة المصرية العامة للمساحة والرؤية الهيئة المصرية العامة للمساحة وزير الموارد المائية أعمال الرفع المساحى الدكتور سويلم منظومة التحول الرقمي هيئة المساحة

مواد متعلقة

دورة تدريبية حول تربية نحل العسل وإنشاء المناحل في شمال سيناء

وزيرا الزراعة في مصر والأردن يترأسان اجتماع اللجنة الفنية المشتركة

"بحوث الصحراء" يبحث مع جامعة برونيل سبل التعاون العلمي

9 قوافل بيطرية مجانية بالجيزة بالتعاون مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة

وزير الزراعة يوجه بتطوير حديقة الأسماك بالزمالك وتوفير سبل الراحة للزائرين

"بحوث الصحراء" ينظم دورة تدريبية في سيوة

أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع، تنظم المائدة المستديرة الأولى وتقدم الدعم الفني للمزارعين (انفوجراف)

"البحوث الزراعية" يدرب متخصصين كاميرونيين على طرق تحليل الملوثات العضوية الثابتة
ads

الأكثر قراءة

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

الصومال تصفع إثيوبيا وتستبدل قواتها بمصر، ومجلس الأمن يوافق على القرار (فيديو)

الليرة السورية تحاول التعافي مقابل الدولار، وصلت لهذا المستوى صباح اليوم

حصاد 2024، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة التعليمية والتحول الرقمي

أمطار رعدية وبرودة شديدة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منوعات

المزيد

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

رقم قياسي لعدد المشردين في أمريكا خلال 2024

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تكون الخشية من الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الشموع في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية