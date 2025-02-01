لقي شخصان مصرعهم غرقا، فيما أصيب 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية أمام إحدى قري مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية وتحديدا أمام قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي في المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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