الأحد 02 فبراير 2025
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محافظات

العثورعلى جثة شاب مجهول الهوية في المنيا

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قطار

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أحد مواقع سكة حديد محافظة المنيا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

العثور على جثة شاب مجهول الهوية في سكة حديد المنيا

تلقى مركز شرطة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب بين قريتي البرجاية وزهرة في مركز المنيا.

جثة مجهولة الهوية في المنيا 

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الجثة تعود لشاب طالب جامعي، دون معرفة هويته أو اسمه.

جثة مجهولة الهوية في المنيا

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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