ننشر أسماء 14 مصابًا في تصادم بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا

حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث تصادم بين سيارة نصف نقل أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 14 مصابا.

14 شخصا، ننشر أسماء مصابو حادث انقلاب سيارة ربع في المنيا

وضمت قائمة المصابين كلًا من؛ جيهان فوزي محمد، 17 سنة، ياسين ممدوح عبد العزيز، 15 سنة، مصطفى فوزي، 35 سنة، أحمد عبد القادر صالح، 13 سنة، محمد سيد أحمد، 27 سنة، علي عطية محمد، 55 سنة.

إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع في المنيا

كما اصيب كل من؛ هشام عبد القادر صالح، 10 سنوات، عمار عبد القادر صالح، 14 سنة، طاهر علي عطية، 16 سنة، زياد أحمد عبد العزيز، 36 سنة، حسني حسن بشكاب، 34 سنة، رحمة يونس صلاح، 13 سنة، محمد فايز محمد، 37 سنة، وضياء أحمد عبد العزيز، 29 سنة، مقيمين جميعا بقرى مركز المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا



وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على وتحديدا أمام مدخل مدينة المنيا.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 14 شخصا بينهم طلاب، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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