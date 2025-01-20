طفرة في تراخيص السيارات الكهربائية علي مدار 3 سنوات

سيارات كهربائية. استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الاجباري علي السيارات، إجمالي ترخيص السيارات الكهربائية بداية من يوليو 2021 الي ديسمبر 2024، وبلغ عددها مايقرب من 11.336 ألف سيارة كهربائية ومركبة كهربائية.





ترتيب أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في مصر



ووفقا لما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، ترتيب السيارات الكهربائية في مصر كالتالي:

1- سيارات فولكس فاجن بعدد 3.201 سيارة كهربائية.

2- سيارات مرسيدس 1.418 سيارة كهربائية.

3- سيارات بي واي دي 1.224 سيارة كهربائية.

4- سيارات BMW بعدد 934 سيارة كهربائية.

5- سيارات شيفروليه 533 سيارة كهربائية.

6- سيارات تسلا 480 سيارة كهربائية.

7- سيارات مرسيدس MCV بعدد 333 سيارة أتوبيس كهربائي.

8- سيارات سوزوكي 290 سيارة كهربائية.

9- سيارات هوندا 268 سيارة كهربائية.

10- سيارات نيسان بعدد 201 سيارة كهربائية.

11- سيارات أودي 189 سيارة كهربائية.

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