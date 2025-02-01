اختراق جديد يسهل سرقة سيارات سوبارو في أمريكا

تعرضت سيارات سوبارو لاختراق في نظام ستارلينك متعدد الوسائط من سوبارو الذي يدير نظام المعلومات والترفيه وحتى الملاحة والعديد من وسائل الراحة الحديثة بشكل عام في السيارات.

ووفقا لما نشرته سوبارو الأمريكية، بعد إخطارها من قبل باحثين أمنيين مستقلين، تبين وجود ثغرة أمنية في خدمة ستارلينك الخاصة بها والتي يمكن أن تسمح لطرف ثالث بالوصول إلى حسابات ستارلينك، وتم إغلاق الثغرة الأمنية على الفور، ولم يتم الوصول إلى حسابات عملاء ستارلينك أو اختراقها، وحصل الباحثون المستقلون على إذن من أصدقائهم وعائلاتهم للوصول إلى معلوماتهم.



واكتشف المتسللون طريقة للحصول على حق الوصول إلى المسؤول عن ستارلينك وإضافة أنفسهم إلى حسابات فردية، مع هذا النوع من الوصول، يمكنهم تحديد موقع أي سيارة سوبارو متصلة بستارلينك وتولي السيطرة عليها عن طريق إدخال معلومات أساسية مثل اسم العائلة والرمز البريدي أو رقم لوحة الترخيص للمالك. وبمجرد تسجيل الدخول، يمكن للمتسلل تشغيل أو إيقاف تشغيل المحرك، ومعرفة موقع السيارة الحالي، وهذا مجرد نشاط في الوقت الفعلي.

ويستطيع السارق سحب سجل موقع السيارة على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، ومعرفة مكان وجودها بالضبط ومدة وجودها هناك،و كانت البيانات الشخصية أيضًا معرضة للخطر، بما في ذلك المستخدمون المأذون لهم في الحساب، والعناوين البريدية، والأرقام الأربعة الأخيرة لأي بطاقات ائتمان مرتبطة بالحساب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.