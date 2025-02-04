الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بورتو يصدم برشلونة في صفقة رحيل لاعبه للسيتي

برشلونة
برشلونة

 كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة تلقي صدمة من بورتو، في صفقة انتقال نيكو جونزاليس إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي.

وتعاقد مانشستر سيتي مع نيكو جونزاليس لاعب وسط بورتو، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية مقابل 60 مليون يورو (62 مليون دولار)، علما بأن اللاعب الإسباني كان في أكاديمية برشلونة.

وعند انضمام جونزاليس من برشلونة إلى بورتو، في صيف 2023، مقابل 8.5 ملايين يورو، وضع البارسا شرطا في العقد، ينص على تقاضيه 40% من قيمة انتقال اللاعب مستقبلا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سادت حالة من الفوضى في توزيع نسبة برشلونة من انتقال جونزاليس إلى مانشستر سيتي.

 

تراجع أرباح برشلونة من صفقة رحيل نجم بورتو 

وأشارت إلى أنه رغم امتلاك برشلونة 40% من أرباح بيع اللاعب، أي ما يعادل 20.64 مليون يورو، لكن بعد أن دفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي البالغة 60 مليون يورو، أعلن نادي بورتو أن الفريق الكتالوني لن يحصل إلا على 13 مليون يورو فقط.

وأوضح بورتو أن تراجع نسبة برشلونة يعود لحصول النادي البرتغالي على جزء منها في وقت سابق نظير 3 ملايين يورو.  

وقال بورتو في بيان رسمي: "يعلن نادي بورتو أيضا أنه قام بممارسة خيار شراء 20% من أرباح انتقال اللاعب من برشلونة مسبقا، وذلك مقابل 3 ملايين يورو، كما أن هذا الاتفاق يلغي خيار إعادة شراء اللاعب، والذي كان يمكن لبرشلونة تفعيله مقابل 30 مليون يورو حتى 30 يونيو 2025".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي برشلونة برشلونة بورتو نيكو جونزاليس مانشستر سيتي

مواد متعلقة

أول تعليق من نجم منتخب إسبانيا بعد انضمامه للسيتي

مانشستر سيتي خارج المربع الذهبي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 24

180 دقيقة تفصل ليفاندوفسكي عن تجديد عقده تلقائيًّا مع برشلونة

أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز على بورتو 0/1 في الدوري الأوروبي
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح 82 ٪

منوعات

المزيد

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 4-2-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،عباد الشمس يسجل 105 جنيهات للتر

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي المتبقية خلال شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

المزيد
الجريدة الرسمية