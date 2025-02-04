بورتو يصدم برشلونة في صفقة رحيل لاعبه للسيتي

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة تلقي صدمة من بورتو، في صفقة انتقال نيكو جونزاليس إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي.

وتعاقد مانشستر سيتي مع نيكو جونزاليس لاعب وسط بورتو، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية مقابل 60 مليون يورو (62 مليون دولار)، علما بأن اللاعب الإسباني كان في أكاديمية برشلونة.

وعند انضمام جونزاليس من برشلونة إلى بورتو، في صيف 2023، مقابل 8.5 ملايين يورو، وضع البارسا شرطا في العقد، ينص على تقاضيه 40% من قيمة انتقال اللاعب مستقبلا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سادت حالة من الفوضى في توزيع نسبة برشلونة من انتقال جونزاليس إلى مانشستر سيتي.

تراجع أرباح برشلونة من صفقة رحيل نجم بورتو

وأشارت إلى أنه رغم امتلاك برشلونة 40% من أرباح بيع اللاعب، أي ما يعادل 20.64 مليون يورو، لكن بعد أن دفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي البالغة 60 مليون يورو، أعلن نادي بورتو أن الفريق الكتالوني لن يحصل إلا على 13 مليون يورو فقط.

وأوضح بورتو أن تراجع نسبة برشلونة يعود لحصول النادي البرتغالي على جزء منها في وقت سابق نظير 3 ملايين يورو.

وقال بورتو في بيان رسمي: "يعلن نادي بورتو أيضا أنه قام بممارسة خيار شراء 20% من أرباح انتقال اللاعب من برشلونة مسبقا، وذلك مقابل 3 ملايين يورو، كما أن هذا الاتفاق يلغي خيار إعادة شراء اللاعب، والذي كان يمكن لبرشلونة تفعيله مقابل 30 مليون يورو حتى 30 يونيو 2025".

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