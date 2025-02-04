أول تعليق من نجم منتخب إسبانيا بعد انضمامه للسيتي

أكد نيكو جونزاليس لاعب مانشستر سيتي الجديد، أن الانضمام لصفوف الفريق الإنجليزي، فرصة مثالية، مشيرًا إلى أنه يريد اختبار قدراته في البريميرليج.

وتعاقد مانشستر سيتي مع نيكو جونزاليس لاعب وسط بورتو البرتغالي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية مقابل 60 مليون يورو (62 مليون دولار).

وقال جونزاليس "إنها فرصة مثالية في هذه المرحلة من مشواري، أبلغ 23 عاما، وأريد اختبار قدراتي في الدوري الإنجليزي، ولا يوجد أفضل من مانشستر سيتي لتحقيق ذلك".

وأضاف اللاعب الإسباني "مانشستر سيتي فريق مذهل، يضم العديد من اللاعبين من الطراز العالمي، ولا يوجد لاعب كرة قدم في العالم لا يريد أن يكون جزءا من قوام هذا الفريق".

وتابع "أعرف السمعة التي يتمتع بها المدرب جوسيب جوارديولا، ومتحمس للغاية للعمل معه، وفخور بأنه يريدني في فريقه".

وأتم اللاعب الإسباني "أنا متحمس للغاية، وأتطلع لمقابلة زملائي في الفريق واللعب أمام جماهير السيتي".

من جانبه قال تيكسيكي بيجيريستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي "نيكو جونزاليس لاعب شاب وموهوب، وصفقة مثالية لنا".

وأضاف "التعاقد معه كان مهمة صعبة، لأنه كان يؤدي بشكل جيد وركيزة مهمة في صفوف بورتو هذا الموسم، ونحن سعداء بضمه قبل إغلاق باب الانتقالات".

وأتم بيجيريستين "إنه مستعد لتعزيز صفوفنا في النصف الثاني من الموسم، حيث ننافس على ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية".

ومن المنتظر أن يسد خريج أكاديمية برشلونة، نيكو جونزاليس، الفراغ الذي تركه مواطنه رودري الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال سبتمبر الماضي، وسيغيب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لنهاية الموسم الجاري.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي، بعد خسارته الثقيلة أمام آرسنال بنتيجة (5-1) يوم الأحد، ويستعد لمواجهة قوية أمام ريال مدريد في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.

صفقات مانشستر سيتي

وأنفق النادي الإنجليزي 122.5 مليون جنيه إسترليني (152 مليون دولار) لضم عمر مرموش مهاجم فرانكفورت، وفيتور ريس مدافع بالميراس وعبد القادر خوسانوف مدافع لانس في يناير.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) فإن إنفاق مانشستر سيتي زاد بمقدار 49.9 مليون جنيه إسترليني مع انضمام جونزاليس لاعب منتخب إسبانيا للشباب تحت 21 عاما من بورتو بعقد يمتد حتى 2029.

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