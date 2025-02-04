تعرف على تطبيق NVIDIA ومواصفات كروت الشاشة RTX 5080 وRTX 5090

قامت NVIDIA بتطوير تقنية DLSS مرة أخرى مع إطلاق تقنية DLSS 4، والتي تتضمن خاصية جديدة وهى DLSS Multi Frame Generation لكروت الشاشة وأجهزة اللاب توب من سلسلة GeForce RTX 50، ومع توفر كارتي GeForce RTX 5090 وGeForce RTX 5080.

مواصفات تطبيق NVIDIA

كما اطلقت NVIDIA أيضًا تحديث لتعريفات GeForce Game Ready الجديد وتعريف NVIDIA Studio، بالإضافة إلى تحديث رئيسي الى تطبيق NVIDIA وخلال السطور التالية نستعرض تقنيات التطبيق الجديدة ومواصفات كروت الشاشه.

تقدم تقنية DLSS 4 تحديثات كبيرة بما في ذلك أكبر تحسين لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها منذ إطلاق DLSS 2.0 في عام 2020، أصبحت تقنيات DLSS Super Resolution وDLSS Ray Reconstruction وDLAA مدعومة الآن بأول تنفيذ فعلي وفوري لتقنية "المحوّلات" في صناعة الرسوميات، وهي نفس البنية المتقدمة التي تشغّل نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل ChatGPT وFlux وGemini، تعمل نماذج DLSS القائمة على المحولات على تحسين جودة الصورة من خلال تعزيز استقرار الصورة وقت تشغيل التقنية بشكل فعلي، وتقليل التداخل (Ghosting)، وتوفير تفاصيل أعلى أثناء الحركة.

كماةتم أيضًا تحديث تقنية توليد الإطارات DLSS Frame Generation، مما يعزز الأداء ويقلل استهلاك VRAM على بطاقات GeForce RTX 50 Series وGeForce RTX 40 Series.

في الوقت نفسه، تعمل تقنية DLSS Multi Frame Generation على توليد ما يصل إلى ثلاثة إطارات إضافية لكل إطار يتم إنشاؤه بالطريقة التقليدية، مما يجعلها تعمل بكفاءة مع مجموعة تقنيات DLSS الكاملة لمضاعفة معدلات الإطارات حتى 8 أضعاف مقارنة بالأسلوب التقليدي في المعالجة، يتيح هذا التحسين الضخم في الأداء تشغيل الألعاب بدقة 4K بمعدل 240 إطارًا في الثانية مع تتبع الأشعة الكامل على بطاقات GeForce RTX 5090.

يمكن للاعبين على أجهزة وكروت شاشة GeForce RTX الاستمتاع بتجربة Alan Wake 2، التي نشرتها Epic Games، مع تحسينات بصرية إضافية، ومستويات تفاصيل أعلى، وتنفيذ أفضل للذكاء الإصطناعي بفضل DLSS 4، بالإضافة إلى أداء أسرع بفضل DLSS 4 بتقنية Multi Frame Generation.

كما تقدم اللعبة أول دمج على الإطلاق لتقنية NVIDIA RTX Mega Geometry، وتضيف إعداد Ultra الجديد لتتبع الأشعة بجودة فائقة.

يمكن للاعبي أجهزة الكمبيوتر تحميل تحديث جديد للعبة Cyberpunk 2077، والذي يُطور تقنية DLSS إلى DLSS 4، تعمل DLSS 4 بتقنية Multi Frame Generation بالتكامل مع DLSS Super Resolution وDLSS Ray Reconstruction لمضاعفة الأداء على بطاقات GeForce RTX 50 Series بمعدل 9.2 ضعفًا في المتوسط عند دقة 4K، مع وضع RT Overdrive مفعل وجميع الإعدادات مضبوطة على الحد الأقصى بالإضافة إلى ذلك، تم ترقية DLSS Super Resolution وDLSS Ray Reconstruction لجميع مالكي بطاقات GeForce RTX.

واصبح تحديث لعبة Hogwarts Legacy متاحًا للتنزيل، حيث يعمل على تحسين تأثيرات تتبع الأشعة في إصدار الكمبيوتر، وإضافة مجموعة تقنيات DLSS 4 الكاملة من NVIDIA.

تعمل DLSS Multi Frame Generation، بالتكامل مع DLSS Super Resolution وDLSS Ray Reconstruction، على مضاعفة معدلات الإطارات بمعدل 4 أضعاف في المتوسط على بطاقات GeForce RTX 50 Series مقارنة بالرندر التقليدي بالقوة الكاملة، كما أن DLSS Super Resolution وDLAA تمت ترقيتهما بفضل نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد القائم على تقنية المحولات (Transformers)، وتم إدخال DLSS Ray Reconstruction لأول مرة.

مع التحديث الجديد القادم قريبًا، ستصبح Star Wars Outlaws أفضل جميع أجهزة GeForce RTX بفضل إضافة DLSS 4 بتقنية Multi Frame Generation، إلى جانب نموذج مطور لتوليد الإطارات DLSS Frame Generation يعزز الأداء ويقلل استهلاك VRAM.

كما يتضمن التحديث نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد القائم على تقنية المحولات (Transformers)، والذي يحسن DLSS Super Resolution وDLSS Ray Reconstruction وDLAA، مما يوفر جودة رسومية أعلى وأداءً أكثر سلاسة.

تعد لعبة DOOM: The Dark Ages، الجزء الثالث في سلسلة DOOM الحديثة، وستصدر رسميًا في 15 مايو، وعلى أجهزة GeForce RTX 50 Series، ستدعم DOOM: The Dark Ages تقنية DLSS 4 لتعزيز الأداء والجودة البصرية. وبفضل نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد DLSS Transformer، سيتم تحسين ميزات مثل DLSS Ray Reconstruction وDLSS Super Resolution وDLAA، مما يوفر دقة صورة فائقة، بالإضافة إلى ذلك، ستضمن DLSS Multi Frame Generation تجربة لعب سلسة بمعدلات إطارات أعلى، ومستويات تفاصيل ودقة محسّنة على بطاقات GeForce RTX 50 Series.

تدعم Marvel’s Spider-Man 2 على الكمبيوتر منذ اليوم الأول تقنيات DLSS وDLAA وReflex، كما يتضمن ثلاثة تأثيرات لتتبع الأشعة. وسيتم إضافة دعم DLSS 4 بتقنية Multi Frame Generation في تحديث مستقبلي.

وتعد لعبة Kingdom Come: Deliverance II، التي تنشرها PLAION، لتكمل أحداث الجزء السابق، سيتمكن مستخدمي RTX من تعزيز تجربتهم في عالمها المفتوح المذهل من القرن الخامس عشر بفضل DLSS Super Resolution، مما يزيد من معدلات الإطارات ويوفر انغماسًا أكبر في التفاصيل كما يمكن لمستخدمي تطبيق NVIDIA ترقية DLSS Super Resolution إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد DLSS 4 Transformer، لتحسين جودة الصورة بشكل أكبر وتفعيل DLAA.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم إضافة دعم DLSS Multi Frame Generation قريبًا إلى ألعاب Black Myth: Wukong وMarvel Rivals وIndiana Jones and the Great Circle وNARAKA: BLADEPOINT

مع إصدار كارتي GeForce RTX 5090 وGeForce RTX 5080 الآن، يحتاج اللاعبون إلى تنزيل وتثبيت تعريفات GeForce Game Ready من تطبيق NVIDIA أو GeForce.com، حيث تضيف تعريفات NVIDIA الجديدة أيضًا دعمًا لتقنيات جديدة، وتحديثات لألعاب RTX، وميزات جديدة في تطبيق NVIDIA، وأكثر:

وتشمل الابتكارات فى DLSS 4 تعزيز جودة الصورة وتسريع الأداء، ومع DLSS Multi Frame Generation، وبالاشتراك مع مجموعة تقنيات DLSS الأخرى، يتم مضاعفة معدلات الإطارات حتى 8 أضعاف على بطاقات GeForce RTX 50 Series.

كما تشمل DLSS 4 Overrides وهو تحديث أكثر من 75 لعبة وتطبيقًا إلى DLSS 4 مع Multi Frame Generation باستخدام ميزة جديدة في تطبيق NVIDIA.

ويقدم تطبيق NVIDIA التحديث الجديد لتطبيق NVIDIA تحسينات في RTX Video Super Resolution، بالإضافة إلى إعدادات عرض متعددة جديدة، ودعم Advanced Optimus.

كما تم تحديث NVIDIA Broadcast لإضافة تأثيرين جديدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.

ويتم اللعب RTX Game Updates مع DLSS 4 مع Multi Frame Generation، وRay Reconstruction، وRTX Mega Geometry، وRTX Hair، وNeural Radiance Cache، في التحديثات الجديدة لألعاب مثل Alan Wake 2، وCyberpunk 2077، وHogwarts Legacy، وIndiana Jones and the Great Circle وStar Wars Outlaws.

كما يقدم NVIDIA Smooth Motion نموذج الذكاء الاصطناعي المعتمد على برنامج التشغيل اللعب بشكل أكثر سلاسة عن طريق استنتاج إطار إضافي بين الإطارات المعروضة على بطاقات GeForce RTX 50 Series.

وتشمل الألعاب الجديدة: إطلاق Kingdom Come: Deliverance II وMarvel's Spider-Man 2، وهما لعبتان جديدتان تحتويان على تقنيات DLSS.

ويُعد تطبيق NVIDIA الرفيق الأساسي للمستخدمين الذين يمتلكون بطاقات رسومات NVIDIA في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية الخاصة بهم وتقوم NVIDIA بإصدار تحديثات رئيسية لتطبيق NVIDIA في الألعاب والتطبيقات التي لم تقم بعد بتحديث إلى DLSS 4 أو إضافة دعم أصلي لتقنية DLSS Multi Frame Generation، يمكن لمستخدمي NVIDIA app تفعيل DLSS 4 overrides لتعزيز جودة الصورة على جميع بطاقات GeForce RTX، وفتح DLSS Multi Frame Generation لبطاقات GeForce RTX 50 Series.

ومع إطلاق ألعاب وتحديثات جديدة تدعم DLSS وRTX، ستقوم NVIDIA بتتبع دعم NVIDIA app overrides في قائمة تطبيقات وألعاب RTX.

استخدم ملايين الأشخاص تطبيق NVIDIA Broadcast لتحويل المكاتب وغرف النوم إلى استوديوهات منزلية باستخدام ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصوت والفيديو، دون الحاجة إلى معدات باهظة الثمن ومتخصصة وفي قسم Discover في تبويب Home من تطبيق NVIDIA أو من موقع NVIDIA.com، يمكن للمستخدمين تنزيل تحديث جديد لتطبيق NVIDIA Broadcast الذي يضيف تأثيرين جديدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي في مرحلة البيتا.

وتشمل Studio Voice، الذي يعزز جودة صوت الميكروفون لدى المستخدم. أما الثاني فهو Virtual Key Light، الذي يعيد إضاءة الشخص ليمنح إضاءة متساوية كما لو أن هناك ضوء رئيسي حقيقي يحدد شكل الشخص وأبعاده.

نظرًا لأن هذه الخصائص الجديدة تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، يوصى بها لاجتماعات الفيديو أو البث المباشر غير الخاص بالألعاب باستخدام بطاقة GeForce RTX 5080 أو أعلى.

يمكن الوصول إلى RTX Video عبر System > Video في تطبيق NVIDIA، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فيديو البث على جميع بطاقات GeForce RTX. في التحديث الجديد لتطبيق NVIDIA، تم تحديث VSR (تحسين الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي) إلى نموذج ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة، مما يقلل استخدام موارد GPU بنسبة تصل إلى 30% عند ضبطه على أعلى إعدادات الجودة، مما يسمح لمزيد من بطاقات GeForce RTX بتفعيل هذه الميزة.

كما أن VSR يدعم الآن تحسين فيديو HDR، بحيث إذا كان المستخدمون يشاهدون أي فيديو HDR بدقة أقل من دقة شاشتهم عبر المتصفح، فسيتم تحسينه تلقائيًا إلى دقة الشاشة الأصلية.

أضافت NVIDIA أيضًا خاصية GPU Utilization (استخدام وحدة المعالجة الرسومية) لـ RTX Video عندما يكون إعداد الجودة على وضع "Auto".

قام فريق تطوير NVIDIA app بتحويل وتسريع وتحديث ميزتين إضافيتين من NVIDIA Control Panel في هذا الإصدار الجديد، مع المزيد قادم في المستقبل.

تُتيح Advanced Optimus لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التبديل الديناميكي بين استخدام بطاقة GeForce ومعالج الرسومات المدمج. عند أداء المهام الأساسية مثل معالجة النصوص، يتم استخدام المعالج المدمج.

وعندما يتم تشغيل التطبيقات أو الألعاب التي تعتمد على تسريع GPU، يقوم Advanced Optimus بالتبديل إلى بطاقة GeForce لتعظيم الأداء، للاستفادة من شاشات ذات معدلات تحديث عالية، وتمكين G-SYNC.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

يعد NVIDIA Smooth Motion نموذج جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في برنامج التشغيل يساهم في تحسين سلاسة اللعب من خلال استنتاج إطار إضافي بين إطارين معروضين. بالنسبة للألعاب التي لا تدعم Frame Generation، يُعد NVIDIA Smooth Motion خيارًا جديدًا لتحسين تجربة اللاعبين على بطاقات GeForce RTX 50 Series.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.