الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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اقتصاد

مواصفات حاسبات NVIDIA GeForce RTX 40 بعد إطلاقها رسميا

الحاسبات الجديدة،
الحاسبات الجديدة، فيتو

أطلقت NVIDIA رسميا مجموعة من الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة NVIDIA GeForce RTX40  ضمن سلسلة RTX 40، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات أجهزة NVIDIA الجديدة. 

مواصفات اجهزة NVIDIA 

تأتي أجهزة الكومبيوتر المحمولة   NVIDIA GeForce RTX40 بتصميم رفيع مع  عمر بطارية كبير حيث تم دمج تقنية NVIDIA Max-Q في كل كمبيوتر محمول من سلسلة RTX 40، وهو عبارة عن مجموعة متقدمة من التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحسين أداء الكمبيوتر المحمول الخاص. 

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كما تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40 برسومات واقعية مع خصائص مثل تتبع الأشعة وDLSS 3 للحصول على تجربة ألعاب أكثر سلاسة حيث  بدأت المزيد  من الألعاب في دعم هذه التكنولوجيا، مع دعم أكثر من 150 لعبة كما  أن أجهزة سلسلة RTX 40 تاتى  للاستخدام لسنوات قادمة، مع تحديثات مجانية للبرامج عبر GeForce Experience للحفاظ على سير الأمور بسلاسة وتقديم خصائص جديدة ويتضمن ذلك  تشغيل الألعاب والتطبيقات المستقبلية دون الحاجة إلى القلق بشأن الترقية

ووفقا ل شانتال تافيد، مدير التسويق لدى NVIDIA في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا فان أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة من RTX 40-series  مصممة لتحقق  مستويات الأداء القوى حيث توفر وحدات سلسلة معالجة رسوميات RTX 40 جنبًا إلى جنب مع برامج تشغيل NVIDIA Studio سير عمل أسرع وأكثر موثوقية للإنشاء. 

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كما تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الذكية والتطبيقات الإبداعية المتسارعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة رسوميات RTX والتطبيقات الإبداعية  المجانية من NVIDIA مثل Canvas وBroadcast وOmniverse، على صياغة عوالم اسرع كما ان  أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40 أدوات قوية للدراسة، حيث تستفيد جميع أفضل تطبيقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من تسريع الذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة رسوميات RTX، حتى يتمكن الطلاب من إنهاء المهام بشكل أسرع.

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