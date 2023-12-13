مواصفات حاسبات NVIDIA GeForce RTX 40 بعد إطلاقها رسميا

أطلقت NVIDIA رسميا مجموعة من الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة NVIDIA GeForce RTX40 ضمن سلسلة RTX 40، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات أجهزة NVIDIA الجديدة.

مواصفات اجهزة NVIDIA

تأتي أجهزة الكومبيوتر المحمولة NVIDIA GeForce RTX40 بتصميم رفيع مع عمر بطارية كبير حيث تم دمج تقنية NVIDIA Max-Q في كل كمبيوتر محمول من سلسلة RTX 40، وهو عبارة عن مجموعة متقدمة من التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحسين أداء الكمبيوتر المحمول الخاص.

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كما تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40 برسومات واقعية مع خصائص مثل تتبع الأشعة وDLSS 3 للحصول على تجربة ألعاب أكثر سلاسة حيث بدأت المزيد من الألعاب في دعم هذه التكنولوجيا، مع دعم أكثر من 150 لعبة كما أن أجهزة سلسلة RTX 40 تاتى للاستخدام لسنوات قادمة، مع تحديثات مجانية للبرامج عبر GeForce Experience للحفاظ على سير الأمور بسلاسة وتقديم خصائص جديدة ويتضمن ذلك تشغيل الألعاب والتطبيقات المستقبلية دون الحاجة إلى القلق بشأن الترقية

ووفقا ل شانتال تافيد، مدير التسويق لدى NVIDIA في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا فان أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة من RTX 40-series مصممة لتحقق مستويات الأداء القوى حيث توفر وحدات سلسلة معالجة رسوميات RTX 40 جنبًا إلى جنب مع برامج تشغيل NVIDIA Studio سير عمل أسرع وأكثر موثوقية للإنشاء.

أدوات الذكاء الاصطناعي

كما تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الذكية والتطبيقات الإبداعية المتسارعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة رسوميات RTX والتطبيقات الإبداعية المجانية من NVIDIA مثل Canvas وBroadcast وOmniverse، على صياغة عوالم اسرع كما ان أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40 أدوات قوية للدراسة، حيث تستفيد جميع أفضل تطبيقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من تسريع الذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة رسوميات RTX، حتى يتمكن الطلاب من إنهاء المهام بشكل أسرع.