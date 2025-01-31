الزراعة تبدأ تدريب باحثيها على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

نظم معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، برنامجًا تدريبياَ تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتحليل الإحصائي من النظرية إلى التطبيق" خلال الفترة 28-29 يناير2025 بالمقر الرئيسي للمعهد بالدقي- الجيزة.

استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل الإحصائي

أشار الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد لأهمية البرنامج التدريبي في تسليط الضوء على كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين مخرجات البحوث وإبراز محتوها في أفضل صورة مما يؤهلها للنشر في أعلى الدوريات العالمية، وأكد نحن نعمل على تزويد الباحثين بالمعرفة اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالاتهم ولتحسين الأداء البحثي من خلال التكنولوجيا، مع التزام وقاية النباتات بتطوير الكوادر البشرية لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال بحوث وقاية النباتات، حيث أن دمج الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية، يسهم في تحسين جودتها وتعزيز الابتكار والتطوير في القطاع الزراعي ويمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين الإنتاجية.



وأضاف الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد للإرشاد والتدريب: شهد البرنامج مشاركة واسعة من الباحثين والمتخصصين من المعاهد البحثية المختلفة للتدريب على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقد لاقى استحسانهم، حيث أعربوا عن تقديرهم للمعرفة القيمة التي اكتسبوها والدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في ابحاثهم المستقبلية.

كما أكدت الدكتورة فرحة حسني مدير إدارة الجودة ومنسقة البرنامج أن التدريب اشتمل على تحليل البيانات الزراعية وكتابة وتحرير الأوراق البحثية، وتنظيم المحتوى ومنع الانتحال وتحديد المجلات المناسبة لنشر الأبحاث العلمية، وتطوير مهارات العرض التقديمي بما يتناسب مع التخصصات المختلفة فضلا عن التدريب العملي على استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل الإحصائي للبيانات

وقد حاضر في البرنامج التدريبي الدكتور عمرو عبد الرحمن أخصائي الكمياء الطبية بالجامعة البريطانية والدكتورة هناء عبدالوهاب أخصائي الوبائيات وخبير الذكاء الاصطناعي فى البحث العلمى والتحليل الإحصائي جامعة هارفارد.

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