زيادة جديدة في أسعار سيارات سيات إبيزا 2025

سيارات سيات، استقبلت سيارات سيات مطلع شهر فبراير بزيادة جديدة في الأسعار شملت سيارات إبيزا 2025، بقيمة مالية تصل نحو 21 ألف جنيه، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم الثلاثاء.

أسعار سيارات سيات إبيزا 2025 في فبراير

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيات كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة، التي لحقت بأسعار سيارات سيات في السوق المحلي ونرصد في التقرير كالتالي:



يصل سعر ريفيرانس غير متوفرة وآخر سعر لها مليون و125 ألف جنيه.



يصل سعر سيات إبيزا FR موديل 2025 بقيمة مليون و320 ألف جنيه بدلًا من مليون و299 ألف جنيه بزيادة 21 ألف جنيه.



يصل سعر سيات إبيزا 40 Anniversary بسعر مليون و370 ألف جنيه بدلًا من مليون و349 ألف جنيه بزيادة 21 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات سيات ابيزا

زودت السيارة بمحرك 1000 سي سي TSI بقوة 115 حصان بين 5000 و5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 200 نيوتن متر أكبر من السابق حيث توفر لها 155 نيوتن متر.

وتتسارع إلى 100 كم في الساعة في 9.5 ثانية بفارق 1.3 ثانية عن نظيرتها بالمحرك 1600 سي سي. ويتصل بالمحرك ناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك DSG مع سرعة قصوي 195 كم في الساعة. وتحقق استهلاك وقود بواقع 5.2 لتر لكل 100 كم.



وتتميز السيارة بالطابع الديناميكي في الداخل والخارج والأبعاد القياسية بطول 4059 مم وطول قاعدة عجلات 2564 مم لتوفير رحابة للمقصورة الداخلية مع عرض 1780 مم وارتفاع 1447 مم ووزن إجمالي للسيارة 1166 كجم. وتبلغ مساحة التخزين في السيارة 35 لترا.

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