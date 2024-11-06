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اقتصاد

تراجع أسعار سيارات سيات أتيكا 90 ألف جنيه

سيارات سيات أتيكا
سيارات سيات أتيكا

شهدت أسعار سيارات سيات تراجعًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر على عكس ما جرّت العادة، خلال الأشهر السابقة، وشمل التراجع أسعار سيارات سيات أتيكا موديلات 2025 مما يساهم في تنشيط مبيعات السيارات.

 

أسعار سيارات سيات أتيكا 2025 خلال نوفمبر بمصر

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيات كافة الموزعين والتجار بتراجع  أسعار السيارات ما بين 30 حتى 90 ألف جنيه، كالتالي:
 

أول فئة ستايل غير متوفرة.
 

ثاني فئة ستايل بلس بسعر مليون و799 ألف جنيه بدلًا من مليون و890 ألف جنيه بتراجع 91 ألف جنيه.
 

اكسبريانس WO غير متوفرة.
 

إكسبريانس فرش جلدي بسعر مليون و999 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و30 ألف جنيه بتراجع 31 ألف جنيه.
 

فئة FR غير متوفرة. 

مواصفات محركات سيارات سيات أتيكا 2025

حصلت سيارات سيات أتيكا على محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وبما يمكن السيارة من التسارع الي 100 كم في الساعة في 8.6 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 200 كم في الساعة مع معدل استهلاك وقود إجمالي 6.2 لتر لكل 100 كم.

 

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