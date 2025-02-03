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اقتصاد

سيارات XPENG G6 الكهربائية تصل السوق المصري، أسعار ومواصفات الدفعة الأولى

السيارات
السيارات

 استقبل السوق المصري اليوم الاثنين، سيارة XPENG G6  الرياضية متعددة الاستخدامات G9والسيدان P7، مما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع السيارات الكهربائية.

قامت راية  بتسليم الدفعة الأولى من سيارات XPENG G6  الكهربائية، لعملائها والدفع بالعملة المصرية،  حيث تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا الذكية، وتتميز السيارة بمدى كهربائي يصل إلى 570 كيلومتر وفقًا لمعيار WLTP، مع إمكانية الشحن السريع من 10% إلى 80% خلال 20 دقيقة فقط، إلى جانب تسارع مذهل من 0 إلى 100 كيلومتر في غضون 4 ثوانٍ، كما تعزز السيارة تجربة القيادة من خلال دعم تقنية Apple CarPlay ومجموعة من الميزات الذكية الأخرى.

 وتتوفر سيارة XPENG G6 بنوعين من المحركات، بسعر يبدأ من 2,390,000 جنيه مصري مع مدى بطارية يبلغ 440 كم وسعر 2,590,000 جنيه مصري مع مدى بطارية يبلغ 570 كم، وتأتي مع طبقة حماية خارجية مجانية أو شاحن منزلى مجانى  ضمان البطارية ونظام نقل الحركة لمدة 8 سنوات أو 160,000 كيلومتر، وضمان أساسي للسيارة لمدة 5 سنوات أو 120,000 كيلومتر، فضلًا عن خدمة المساعدة على الطريق المجانية وغير المحدودة لمدة 5 سنوات".

 

من جانبه، قال وانغ كي، المدير العام لمنطقة XPENG MEA: "إن سيارة XPENG G6 ليست مجرد سيارة كهربائية، بل هي رؤية مستقبلية للتنقل المستدام تعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار لتقديم تجربة قيادة متكاملة، ونحن ملتزمون بتقديم المزيد من الابتكارات في السوق المصري خلال السنوات القادمة. وقد حرصنا على توفير مديرين مبيعات وفنيين معتمدين من قبل الشركة في الصين داخل مركز خدمة العملاء الخاص بسيارات XPENG ايمانًا منا بمسئوليتنا في تعزيز ثقة المستهلك المصري في السيارات الكهربائية.

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