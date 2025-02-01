مقتل وإصابة 162 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع على سوق بأم درمان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن مقتل 56 شخصا وإصابة 106 آخرين جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على سوق بمدينة أم درمان شمال غرب العاصمة السودانية الخرطوم.

مقتل وإصابة العشرات في قصف للدعم السريع

وقالت الوزارة السودانية في بيانها:" إن مستشفيات العاصمة الخرطوم استقبلت أعدادا كبيرة من المصابين، بينهم حالات حرجة، حيث تم استدعاء الكوادر الطبية وإجراء عمليات جراحية عاجلة، فيما تتواصل عمليات البحث عن ضحايا وسط الركام.".

جرائم الدعم السريع بحق الشعب السوداني

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مصادر محلية قولها إن قوات الدعم السريع، قصفت بالمدفعية، سوق صابرين بمحلية كرري المكتظ بالمواطنين والباعة وأدي القصف إلى مقتل 56 شخصا وإصابة 106 أشخاص.

من جانبه قال أحمد عثمان حمزة والي الخرطوم، إن العناصر المسلحة ظلت تترك ميدان القتال وتوجه أسلحتها الفتاكة لاستهداف المواطنين في الأسواق ومحطات المواصلات ودور الإيواء وداخل المنازل.

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