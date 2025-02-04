النص الكامل لحيثيات تأييد السجن المؤبد لمشردة متهمة بقتل مسن بعدما أوهمته بممارسة الرذيلة في المرج.. المجني عليه التقط المتهمة من الشارع.. واستأجر غرفة وأغراها بالمال فقررت قتله

أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتأييد حكم السجن المؤبد لفتاة بتهمة قتل مسن وسرقته بعد إيهامه بموافقتها على إقامة علاقة غير شرعية معه بمنطقة المرج.



المجني عليه التقط المتهمة من الشارع

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة استقر في يقينها إن الواقعة تتحصل في أن المجني عليه أضلته شهوته، والتقط المجني عليها من الطريق، واصطحبها إلى حيث يقطن على اتفاق بينهما بتدبيره غرفة لها تقيم فيها كونها دون مأوى، وما إن بلغاها حتى راودها عن نفسها مقابل أجرة الغرفة، وبدلا من أن تستعصم، أقبلت وبادرت باستبدال ثيابها بأخرى قدمها لها.

وأضافت الحيثيات أنه بمجرد تعري المتهمة أمام المجني عليه، تأججت شهوته، فلوح لها بما معه من مال حتى أصابها بريقه، فعزمت على سرقته فتدللت عليه وطلبت منه سد جوعها، فلطم خدها وسبها، فأعرضت عنه ثم أعتذر لها ورجاها، إلا أنها أيقنت أنها لن تتمكن من أن تأخذ ماله إلا بعد أن تجهز عليه، وتصنعت القبول بعد أن عقدت العزم على قتله، فسايرت شهواته حتى استلقى لها على ظهره بعد أن أطفأت الأنوار، وما إن رفع رأسه حتى عقدت طرحتها بعنف حول عنقه، وأخذت في شد وثاقها عليه بقوة رغم مقاومته إياها محاولا طرحها عنه للنهوض والتخلص منها.



ساومها على أجر الغرفة بالرذيلة

وأشارت الحيثيات أن محاولة المجني عليه للتخلص من المتهمة نتج عنها ارتطام رأسه بأثاث الغرفة دون جدوى، إذ اعتلت بجسدها ظهره حتى جثا أرضا، وبيد من حديد أخذت تعصر عنقه بطرحتها بعد أن ملكته، حتى حطمت العظم اللامي بيمين ويسار عنقه، وأحدثت كسرا بالقرن العلوي الغضروف الدرقي الأيسر، وكي يأتيها اليقين من موته وتتم ما بدأت، شدت وثاق الطرحة على فاهه إلى أن انقطع عن سمعها لهث أنفاسه وتيقنت من إزهاق روحه.



المتهمة سرقت 1500 جنيه بحوزة المجني عليه

وأوضحت الحيثيات أن المتهمة استولت على مبلغ 1500 جنيه الذي كان بحوزة المجني عليه، وكذا هاتفه، وغادرت مسرح جريمتها.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة بدائرة قسم شرطة المرج قتلت المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار وترصد، وذلك بأن اختمرت في ذهنها فكرة سرقته عقب رؤية أمواله، فجثمت فوقه مستغلة شهوته الجنسية، وقامت بعصر عنقه مستخدمة في ذلك قطعة قماش إيشارب ترتديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرقت المتهمة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، بأنها عقب ارتكابها الجناية سابقة الوصف وحال سقوط المجني عليه جثة هامدة، قامت بسرقة المبلغ المالي والهاتف المحمول.



تبين من التحريات أن المجني عليه مسن يعمل سمسار عقارات في إحدى الشقق التي يستخدمها كمكتب للتسويق العقاري في دائرة قسم شرطة المرج.



وأضافت التحريات إنه كان يتورط في علاقات نسائية، أدخل فتاةً مشردة إلى شقته لممارسة أعمال منافية للآداب.



بداية الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده العثور على جثة مسن يعمل سمسار عقارات، حيث ألقى رجال المباحث القبض على سيدة ربة منزل، ثلاثينية، متهمة بقتل سمسار عقارات، في العقد الثامن من عمره، داخل شقة سكنية، في منطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة المجني عليه ملقاة على الأرض، وملفوف حول رقبته قطعة قماش، وبه آثار خنق.

وتمكنت تحريات مباحث قسم شرطة المرج من كشف ملابسات الحادث، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة السيدة المتهمة، وخلال ممارستهما الرذيلة قامت الفتاة بشنق المسن باستخدام الطرحة التي كانت ترتديها، ووضعت قطعة قماش في فمه، ثم قامت بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي يقدر بألف جنيه، ولاذت بالفرار، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض عليها، واعترفت بجريمتها بغرض السرقة.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت حركات المسن قبل وفاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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