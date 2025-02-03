الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

سكب عليه ماء نار، المتهم بقتل والده يعترف والنيابة تقرر حبسه على ذمة التحقيقات

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل قتل والده بإلقاء مية نار عليه في مشاجرة نشبت بينهما بأبو النمرس، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وسكب مية نار علي والده في مشاجرة نشبت بينهما.

 

وكشفت التحقيقات أن عاطل قتل والده  بسبب قيام الضحية بتوبيخ المتهم لكونه بدون عمل ومطالبته بالبحث عن عمل له.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

 

تلقى المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص متوفي داخل منزله بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

 

 وبالفحص تبين العثور علي جثة "عاشور" 55 سنة، به آثار حروق متفرقة بالجسد نتيجة اعتداء بمية نار، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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نيابة الجيزة شرطة أبو النمرس أمن الجيزة الجيزة

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