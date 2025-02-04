الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الذهب اليوم،
سعر الذهب اليوم، فيتو

سعر الذهب اليوم، شهد سعر الذهب حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025 في السوق المحلية.


وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.  

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟ 

 

الذهب - فيتو 
اسعار  الذهب - فيتو 

 

سعر الذهب عيار 24 

وسجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4502 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3940 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3377 جنيها للبيع.

 

الذهب اليوم - فيتو 
سعر الذهب 

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
اسعار  الذهب 
سعر الذهب 

 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 يعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

 

سعر الذهب 
سعر الذهب 

 

استخدامات الذهب 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

الذهب 

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم الذهب الان سعر الذهب عيار18 سعر الذهب عيار21

مواد متعلقة

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين، 4497 جنيها لهذا العيار

تراجع أسعار الذهب في الإمارات الإثنين 3 فبراير 2025 (آخر تحديث)

سعر الذهب في السعودية بحركة التداولات، عيار 21 يصل لهذا السعر

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح 82 ٪

اليوم، محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

على غرار يوروفيجن، بوتين ينتقم من الغرب بمسابقة غنائية دولية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

كوكتيل لم تشهده مصر، تحذير غير مسبوق من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية خلال 24 ساعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ماذا قال رئيس هيئة الدواء المصرية عن أزمة نقص الأدوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية